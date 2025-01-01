Art.-Nr. 42034 | Dienstleistung

DATEVasp Zusatzmodul Datenleitungspaket

  • DATEV kümmert sich um die Datenleitung zwischen den Serversystemen im Rechenzentrum und dem Kunden-Standort
  • Bewährter und verlässlicher Zugangsschutz
  • DATEV ist Ansprechpartner für Server und Anbindung der Datenleitung
Beschreibung

Mit dem Datenleitungspaket wird eine Datenleitung für die Anbindung eines Standortes (Hauptniederlassung oder weitere Betriebsstätten) an das DATEVasp-System im Rechenzentrum bereitgestellt und DATEV kümmert sich um das Datenleitungsmanagement. Für die Anbindung einer weiteren Betriebsstätte wird auch das Zusatzmodul Betriebsstätten-Router benötigt.

Leistungen

  • Bereitstellen der Datenleitungsinfrastruktur mit DSL-Datenleitung bis zum Hausübergabepunkt (APL) bei Verfügbarkeit (andere Datenleitungsarten auf Anfrage)

  • Bereitstellen einer Datenleitung durch einen Provider und Datenleitungsmanagement

  • Kommunikation mit dem Provider im gesamten Bestellprozess sowie dem erweiterten Support bei einer Störung der Datenleitung​

Preise

