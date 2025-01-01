DATEVasp Zusatzmodul Datenleitungspaket

Mit dem Datenleitungspaket wird eine Datenleitung für die Anbindung eines Standortes (Hauptniederlassung oder weitere Betriebsstätten) an das DATEVasp-System im Rechenzentrum bereitgestellt und DATEV kümmert sich um das Datenleitungsmanagement. Für die Anbindung einer weiteren Betriebsstätte wird auch das Zusatzmodul Betriebsstätten-Router benötigt.