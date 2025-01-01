DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Exchange

Mit dem Zusatzmodul für Microsoft® Exchange können weitere Funktionen von Microsoft Office Outlook genutzt werden. So stellt DATEV das Mailing- und Groupware-System Microsoft Exchange zur Nutzung bereit. Microsoft Exchange unterstützt zahlreiche Aktionen im Bereich der Zusammenarbeit. Dazu gehören u. a. Zeitplanungsfunktionen für Gruppen, Diskussionsgruppen und Teamordner.

Im Rahmen des Zusatzmoduls übernimmt DATEV die Benutzer- und Postfachverwaltung und unterstützt beim Aufbau einer Ordnerstruktur (Datenhaltungskonzept), um die lokal gespeicherten Outlook-Dateien so effizient wie möglich zu verwalten.