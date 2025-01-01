DATEVasp Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv

Mit dem Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv wird eine E-Mail-Archivierung auf Basis der MailStore Service Provider Edition (SPE) bereitgestellt. Durch das Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv werden für alle ausgewählten Microsoft Exchange-Postfächer gesendete und empfangene E-Mails automatisch archiviert.

Anwender können ihr Archiv über ein Outlook-Plugin einsehen und E-Mails im Archiv suchen sowie bei Bedarf wiederherstellen.

Hinweis: Voraussetzung ist ein aktiver Vertrag des Zusatzmoduls Microsoft Exchange („Hosted Exchange“, s.a. DATEVasp: Leistungsübersicht Zusatzmodule Exchange, Hilfe-Dokument Nr. 1009341) oder eine Microsoft 365 Lizenzierung über DATEV inkl. Exchange Online.

Kunden mit einem individuellen Exchange-Server können nach einer Prüfung auf Hosted Exchange oder Exchange Online umgestellt werden. Mehr dazu in der Leistungsübersicht E-Mail-Komplettarchiv, Hilfe-Dokument Nr. 1020330.