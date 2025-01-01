Art.-Nr. 42630 |
DATEVasp Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv

  • Professionelle E-Mail-Archivierung auf Basis von Mailstore
  • Schutz vor Datenverlust
  • Schnelle und zuverlässige Suche von E-Mails und Dateianhängen
Beschreibung

Mit dem Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv wird eine E-Mail-Archivierung auf Basis der MailStore Service Provider Edition (SPE) bereitgestellt. Durch das Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv werden für alle ausgewählten Microsoft Exchange-Postfächer gesendete und empfangene E-Mails automatisch archiviert.

Anwender können ihr Archiv über ein Outlook-Plugin einsehen und E-Mails im Archiv suchen sowie bei Bedarf wiederherstellen.

Hinweis: Voraussetzung ist ein aktiver Vertrag des Zusatzmoduls Microsoft Exchange („Hosted Exchange“, s.a. DATEVasp: Leistungsübersicht Zusatzmodule Exchange, Hilfe-Dokument Nr. 1009341) oder eine Microsoft 365 Lizenzierung über DATEV inkl. Exchange Online.

Kunden mit einem individuellen Exchange-Server können nach einer Prüfung auf Hosted Exchange oder Exchange Online umgestellt werden. Mehr dazu in der Leistungsübersicht E-Mail-Komplettarchiv, Hilfe-Dokument Nr. 1020330.

Leistungen

  • Bereitstellen eines E-Mail-Archivs für Exchange-Nutzer im DATEVasp-Umfeld (RZ-Standort Nürnberg)

  • Automatische Archivierung aller eingehenden und ausgehenden E-Mails (Journaling) bei jedem ausgewählten Exchange-Postfach (Hosted Exchange)

  • Schnelle und zuverlässige Suche von E-Mails und Dateianhängen über Outlook-Plugin

  • Wiederherstellen archivierter E-Mails direkt in Outlook

  • Datenschutz-konforme Grundkonfiguration: Jeder User hat nur lesenden Zugriff auf sein eigenes Archiv (Löschrechte sowie übergreifende Berechtigungen auf weitere Archive optional möglich)

  • Ersteinrichtung des E-Mail-Komplettarchivs durch DATEV

  • Administration und Support über DATEV

  • MailStore-Lizenzmanagement durch DATEV

  • Zehn Jahre Datenspeicherung zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist.

  • Integration in das DATEVasp-Serviceportal

