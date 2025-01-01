Mit dem DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Access® wird das Datenbank-Management-System Microsoft Access in der Version zur Verfügung gestellt, die durch das installierte Microsoft Office vorgegeben ist. Access ist eine leistungsfähige Datenbanklösung, die perfekt zu den anderen Microsoft-Office-Anwendungen passt. Die Anwendung wird allen DATEVasp-Nutzern mit administriertem Access-Zugang zur Verfügung gestellt.