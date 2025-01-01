Art.-Nr. 42038 | Software
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Access®
- Bereitstellung das Datenbankmanagement-Systems Microsoft Access zur Nutzung über DATEVasp
- Leistungsfähige Datenbank-Lösung für MS Office-Anwender
- Erstellen und bearbeiten aussagekräftiger Berichte
- Änderung vorgefertigter Formulare
MonatlichPreis- und Lieferinformationen
9,77 €
Inhalte
Beschreibung
Mit dem DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Access® wird das Datenbank-Management-System Microsoft Access in der Version zur Verfügung gestellt, die durch das installierte Microsoft Office vorgegeben ist. Access ist eine leistungsfähige Datenbanklösung, die perfekt zu den anderen Microsoft-Office-Anwendungen passt. Die Anwendung wird allen DATEVasp-Nutzern mit administriertem Access-Zugang zur Verfügung gestellt.
Leistungen
Bereitstellung und Lizenzierung von Microsoft Office Access
Upgrade bei Änderung der bereitgestellten Office-Version
Preise
Monatlich
9,77 €