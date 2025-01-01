DATEVasp Zusatzmodul Erweiterung Datensicherung 12 Monate

Im DATEVasp Basismodul ist eine Datensicherung über 30 Tage (Montag bis Samstag) enthalten. Mit dem Zusatzmodul Erweiterung Datensicherung 12 Monate können Sie den Zeitraum der Datensicherung auf ein Jahr verlängern. Jede monatliche Sicherung wird innerhalb der Vertragslaufzeit 12 Monate aufbewahrt, so dass ein Rückgriff auf Daten eines Zeitraums von bis zu einem Jahr möglich ist.