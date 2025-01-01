Art.-Nr. 42054 | Software
DATEVasp Zusatzmodul Erweiterung Datensicherung 12 Monate
- Datensicherungszeitraum beläuft sich auf 12 Monate
- Rückgriff auf Daten der Monatssicherungen bis zu 1 Jahr möglich
Inhalte
Beschreibung
Im DATEVasp Basismodul ist eine Datensicherung über 30 Tage (Montag bis Samstag) enthalten. Mit dem Zusatzmodul Erweiterung Datensicherung 12 Monate können Sie den Zeitraum der Datensicherung auf ein Jahr verlängern. Jede monatliche Sicherung wird innerhalb der Vertragslaufzeit 12 Monate aufbewahrt, so dass ein Rückgriff auf Daten eines Zeitraums von bis zu einem Jahr möglich ist.
Leistungen
Datensicherungszeitraum 12 Monate
Rückgriff auf Daten (Monatssicherungen) bis zu 1 Jahr möglich
Preise
