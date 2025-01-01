DATEVasp Zusatzmodul mobiler Arbeitsplatz

Mit dem Zusatzmodul mobiler Arbeitsplatz können einzelne oder mehrere PCs über eine ortsunabhängige Internet-Einwahl, z. B. über DSL,Glasfaser, Mobilfunk, an das DATEVasp-Serversystem angebunden werden. Die Einwahlverbindung zum Internet wird vom Anwender und seinem Provider getragen. Die Anbindung an das DATEVasp-Serversystem erfolgt über eine sichere VPN-Verbindung (Virtual Private Network) mittels DATEV-SmartCard, mIDentity oder SmartLogin.

Mit dem Zusatzmodul kann unabhängig vom Standort der Geschäftsprozess weitergeführt werden. Damit können verschiedene Szenarien umgesetzt werden, wie zum Beispiel der mobile Daten- und Programmzugriff von unterwegs oder vom Homeoffice. Auch ganze Standorte und Telearbeitsplätze können über diese Lösung auf DATEVasp zugreifen.