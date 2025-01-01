Art.-Nr. 42033 | Software

DATEVasp Zusatzmodul mobiler Arbeitsplatz

  • Anbindung einzelner PCs/Laptops von externen Standorten an das DATEVasp-System
  • Auch für mobilen Daten- und Programmzugriff nutzbar
  • Absicherung des Zugriffs mittels DATEV SmartCard/mIDentity und DATEV SmartLogin
Monatlich
9,22 €
Inhalte

Beschreibung

Mit dem Zusatzmodul mobiler Arbeitsplatz können einzelne oder mehrere PCs über eine ortsunabhängige Internet-Einwahl, z. B. über DSL,Glasfaser, Mobilfunk, an das DATEVasp-Serversystem angebunden werden. Die Einwahlverbindung zum Internet wird vom Anwender und seinem Provider getragen. Die Anbindung an das DATEVasp-Serversystem erfolgt über eine sichere VPN-Verbindung (Virtual Private Network) mittels DATEV-SmartCard, mIDentity oder SmartLogin.

Mit dem Zusatzmodul kann unabhängig vom Standort der Geschäftsprozess weitergeführt werden. Damit können verschiedene Szenarien umgesetzt werden, wie zum Beispiel der mobile Daten- und Programmzugriff von unterwegs oder vom Homeoffice. Auch ganze Standorte und Telearbeitsplätze können über diese Lösung auf DATEVasp zugreifen.

Leistungen

  • Bereitstellung und Konfiguration der erforderlichen Software

  • Lizenzierung der Software

  • Bereitstellung der Einwahlplattform und Einrichtung des Zugriffs auf das DATEVasp-System

