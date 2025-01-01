Art.-Nr. 42036 | Software
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket
- Bereitstellung der Microsoft-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook zur Nutzung über DATEVasp
- Leistungsfähige Lösung für die Bürokommunikation: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Mailing
- Erforderlich für die Nutzung der Office-Schnittstelle von DATEV-Anwendungen
MonatlichPreis- und Lieferinformationen
16,65 €
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Zusatzmodul wird Ihnen ein Anwendungspaket zur Bürokommunikation mit Microsoft Word (Textverarbeitung) Microsoft Excel (Tabellenkalkulation), Microsoft PowerPoint (Präsentationen) und Microsoft Outlook (Mailing) auf dem DATEVasp-Serversystem zur Nutzung bereitgestellt. Der Versionsstand richtet sich nach der Freigabe für die Dienstleistung DATEVasp.
Hinweis: Für die Nutzung der Office-Schnittstellen von DATEV-Anwendungen muss das Zusatzmodul Office-Paket installiert sein. Das Modul ist nicht für die Mandantenanbindung (Art.-Nr. 60025) bestellbar.
Leistungen
- Bereitstellung und Lizenzierung der im Paket enthaltenen Microsoft Office-Anwendungen
- Upgrade bei Änderung der bereitgestellten Software
Preise
