Art.-Nr. 42036 | Software

DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket

  • Bereitstellung der Microsoft-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook zur Nutzung über DATEVasp
  • Leistungsfähige Lösung für die Bürokommunikation: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Mailing
  • Erforderlich für die Nutzung der Office-Schnittstelle von DATEV-Anwendungen
Monatlich
16,65 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Zusatzmodul wird Ihnen ein Anwendungspaket zur Bürokommunikation mit Microsoft Word (Textverarbeitung) Microsoft Excel (Tabellenkalkulation), Microsoft PowerPoint (Präsentationen) und Microsoft Outlook (Mailing) auf dem DATEVasp-Serversystem zur Nutzung bereitgestellt. Der Versionsstand richtet sich nach der Freigabe für die Dienstleistung DATEVasp.

Hinweis: Für die Nutzung der Office-Schnittstellen von DATEV-Anwendungen muss das Zusatzmodul Office-Paket installiert sein. Das Modul ist nicht für die Mandantenanbindung (Art.-Nr. 60025) bestellbar.

Leistungen
  • Bereitstellung und Lizenzierung der im Paket enthaltenen Microsoft Office-Anwendungen
  • Upgrade bei Änderung der bereitgestellten Software

Preise

Art.-Nr. 42036 | Software

DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket

Monatlich
16,65 €
Jetzt bestellen