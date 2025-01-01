DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket

Mit dem Zusatzmodul wird Ihnen ein Anwendungspaket zur Bürokommunikation mit Microsoft Word (Textverarbeitung) Microsoft Excel (Tabellenkalkulation), Microsoft PowerPoint (Präsentationen) und Microsoft Outlook (Mailing) auf dem DATEVasp-Serversystem zur Nutzung bereitgestellt. Der Versionsstand richtet sich nach der Freigabe für die Dienstleistung DATEVasp.

Hinweis: Für die Nutzung der Office-Schnittstellen von DATEV-Anwendungen muss das Zusatzmodul Office-Paket installiert sein. Das Modul ist nicht für die Mandantenanbindung (Art.-Nr. 60025) bestellbar.