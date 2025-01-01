DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Project Standard

DATEV stellt das Microsoft Office Zusatzprogramm Project in der Version zur Verfügung, die durch das installierte Microsoft Office-Paket vorgegeben ist. Project ist eine Office-Lösung für das Projektmanagement. Die Anwendung wird allen DATEVasp-Nutzern mit administriertem Project-Zugang zur Verfügung gestellt.

Für den Einsatz ist das DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket (Art.-Nr. 42036) erforderlich.