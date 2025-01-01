Art.-Nr. 42041 | Software
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Project Standard
- Microsoft Office Project Standard wird auf dem DATEVasp-System bereitgestellt
- Office-Lösung für die Darstellung von Informationen und Diagrammen
MonatlichPreis- und Lieferinformationen
19,70 €
Inhalte
Beschreibung
DATEV stellt das Microsoft Office Zusatzprogramm Project in der Version zur Verfügung, die durch das installierte Microsoft Office-Paket vorgegeben ist. Project ist eine Office-Lösung für das Projektmanagement. Die Anwendung wird allen DATEVasp-Nutzern mit administriertem Project-Zugang zur Verfügung gestellt.
Für den Einsatz ist das DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket (Art.-Nr. 42036) erforderlich.
Leistungen
-
Bereitstellung und Lizenzierung von Microsoft Office Project (Standard)
-
Upgrade bei Änderung der bereitgestellten Office-Version
Preise
