DATEVasp Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter
- Anbinden ausgewählter Drittanbieterlösungen an DATEVasp-Server
- Bereitstellen und Wartung der benötigten Softwarekomponente(n) der Drittanbieter
- Installation, Einrichtung und Wartung der entsprechenden DATEV-Schnittstellen
- Bereitstellung und Wartung der DATEV-Infrastruktur für die Lauffähigkeit der Drittanbieterlösungen
- Paketpreis unabhängig von der Anzahl der genutzten Lösungen und User
Hinweis
Im Rahmen des Auftrags zur Anbindung der ausgewählten Drittanbieterlösung im DATEVasp-Serviceportal wird der Vertrag zum Zusatzmodul automatisch angelegt.
Die Lizenzen zur Nutzung der jeweiligen Drittanbieterlösung müssen separat direkt beim Hersteller erworben werden.
Beschreibung
Mit dem Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter kann die Installation ausgewählter Drittanbieterlösungen über das DATEVasp-Serviceportal beauftragt werden. Über das Zusatzmodul wird die Bereitstellung der Infrastruktur, die Installation und Wartung der Softwarekomponente(n) für die jeweilige Drittanbieterlösung und die Einrichtung der jeweiligen DATEV-Schnittstelle berechnet.
Hinweis: Für eventuell zusätzlich benötigte DATEV-Komponenten, wie z. B. DATEVconnect Dokumentenmanagement, können weitere Kosten entstehen. Der jeweilige Drittanbieter stellt die Lizenzen für seine Lösung und den Anwenderservice bereit.