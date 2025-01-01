Überblick Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Lösungen:
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Einsatz von sogenannten Drittanbieterlösungen drei unterschiedliche Software-Typen: On-Premises-, Hybrid- und Cloud-Lösungen. Welche Eigenschaften die drei verschiedenen Software-Typen in Bezug auf DATEVasp mit sich bringen, sehen Sie hier:
On-Premises-Lösungen
On-Premises Lösungen sind Lösungen, die auf Ihrem DATEVasp-System installiert werden müssen. Der Datenaustausch zwischen den Lösungen erfolgt über den DATEVconnect.
Installation im DATEVasp-Umfeld nötig
Hybrid-Lösungen
Hybrid-Lösungen sind eine Kombination aus Cloud- und On-Premises-Lösungen. Für den Datenaustausch aus der DATEV-Umgebung in die Cloud ist eine kleine Software (Middleware oder Cloudgateway) nötig.
Installation im DATEVasp-Umfeld nötig
Cloud-Lösungen
Cloud-Lösungen sind browserbasiert und nutzen für den Datenaustausch Online-Schnittstellen (sog. Online APIs). Mit ihnen können Daten aus DATEV-Softwarelösungen mit einer gewünschten Cloud-Lösung eines Drittanbieters ausgetauscht werden.
Keine Installation im DATEVasp-Umfeld nötig
Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse
Sie möchten einen bestimmten Geschäftsprozess optimieren? Hier finden Sie eine Übersicht der Drittanbieter-Lösungen*, die sich nahtlos in Ihre DATEVasp-Systemumgebung integrieren lassen und Ihren spezifischen Bedarf unterstützen.
*Die bereitgestellten Informationen basieren auf den Angaben der jeweiligen Hersteller-Webseiten. Bitte prüfen Sie genauere Informationen direkt bei den Herstellern.
Telefonie
Entdecken Sie moderne Telefonielösungen, die eine einfache und effiziente Verwaltung von Anrufen sowie eine zentrale Steuerung Ihrer Telefonanlagen direkt in Ihrer DATEVasp-Systemumgebung ermöglichen.
Pascom
- Umfangreiche Telefonielösung
- Mindestbuchung von 4 Usern
- Umfangreiche Funktionen wie Präsenzanzeige und Chatfunktion
- Hybrid-Lösung
PhoneMondo
- Beschränkung auf Grundfunktionen
- Keine Präsenzanzeige oder Chatfunktion
- Einfache Handhabung
- Hybrid-Lösung
AGFEO Dashboard / Hyperfonie
- Umfassende Telefonielösung
- Bereits ab nur 3 User buchbar
- Inkl. AGFEO Dashboard - der Bedien- und Steuerungssoftware für das AGFEO Hyperfonie Cloud Kommunikationssystem
Weitere Anbieter und Informationen zu Telefonie in DATEVasp finden Sie hier: DATEVasp: Cloud Telefonanlage
PDF Bearbeitung und Druck
Hier finden Sie PDF-Lösungen, die Ihnen eine einfache und effiziente Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von PDF-Dokumenten sowie eine nahtlose Druckintegration ermöglichen.
PDF24 Creator
- Umfassende Bearbeitungsfunktionen
- Automatische Konvertierung von Dokumenten
- OCR-Funktion
- Nur Standardstempel verfügbar
- On-Premises-Lösung
eDocPrintPro
- Virtueller PDF-Drucker
- Erstellen von PDF-Dateien aus verschiedenen Formaten
- Kein integrierter Viewer
- Nur Standardstempel verfügbar
- On-Premises-Lösung
PDF-XChange
- Umfassende Bearbeitungsfunktionen
- Hinzufügen von Kopfzeilen, Fußzeilen, Wasserzeichen, digitalen Signaturen
- OCR-Funktion
- Erstellen von ausfüllbaren Formularen und dynamischen Stempeln
- On-Premises-Lösung
Foxit PDF Reader
- Grundfunktion: Anzeigen von PDF-Dateien
- Grundlegende Bearbeitungsfunktionen und PDF-Erstellung
- Keine Konvertierung möglich
- Keine OCR-Funktion
- On-Premises-Lösung
Signatur
Lösungen für digitale Signaturen bieten Ihnen die Möglichkeit, Dokumente einfach und effizient zu erstellen, zu verwalten und zu unterzeichnen.
FP SIGN
- Nahtlose Integration in DATEV DMS/Dokumentenablage oder als externe Lösung nutzbar
- Rechtssichere Unterzeichnung von Dokumenten mit qualifizierter Signatur
- Hybrid-Lösung
Sign Live! CC
- Integration in DATEV-Programme wie DATEV Bilanzbericht, DATEV Abschlussprüfung und DATEV Konsolidierung
- Rechtssichere Unterzeichnung von Dokumenten mit qualifizierter Signatur
- Bearbeitung von PDF-Formularen
- On-Premises-Lösung
Business Intelligence und Datenanalyse
Business Intelligence- und Datenanalyse-Tools bieten leistungsstarke Lösungen zur Visualisierung und Analyse Ihrer Geschäftsdaten.
Power BI Desktop
- Spezialisierung auf interaktive Dashboards und Berichte
- Nahtlose Integration mit vielen Datenquellen und Microsoft-Produkten
- Intuitive Benutzeroberfläche
- On-Premises-Lösung
Lucanet
- Zusammenführung und Konsolidierung von Finanzdaten aus verschiedenen Quellen
- Erstellung von Finanzplänen, Budgets und Szenario-Analysen
- Generierung detaillierter Finanzberichte und Dashboards
- Nahtlose Integration von Daten aus ERP-Systemen und Buchhaltungssoftware
- Hybrid-Lösung
Fachlösungen für Steuerberater und Kanzleien
Fachlösungen für Steuerberater und Kanzleien bieten spezialisierte Lösungen, die auf die Bedürfnisse von o. g. Zielgruppe zugeschnitten sind. Diese Anwendungen unterstützen Sie beispielsweise bei der sicheren Datenverwaltung, effizienten Buchführung, Mandantenkommunikation und Dokumentenorganisation, um Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und die Servicequalität zu erhöhen.
Data Security
- Unterstützung für Steuerberatungskanzleien bei der Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG)
- Automatisierter Import und Prüfung von Mandanten-Stammdaten (z. B. PEP-Status, Sanktionsliste)
- Cloud-Lösung
Helu*
- Echtzeit-Finanzberichte mit integrierter DATEV-Schnittstelle
- Zeitersparnis bei Reporting und Analysen, Minimierung von Fehlerquellen
Taxflow*
- Plattform zur Mandantenkommunikation mit Zugriff auf DATEV-Informationen und DATEV-Dateien
- Automationsregeln wie automatische Benachrichtigung bei Datei-Ablage
Kanzleidrive*
- All-in-One-Plattform für Dokumentenmanagement, KYC-Onboarding und digitale Signaturen
- DSGVO-konforme Bereitstellung und Organisation von Aufgaben
Debitorcloud*
- Automatisiertes Mahnwesen mit DATEV-Datenanbindung, laufende Aktualisierung alle zwei Stunden
- Mahnversand per E-Mail oder Post und Dokumentation der Kundenkommunikation
*Weitere Information zur Anbindung dieser Drittanbieter-Lösungen finden Sie hier.
Nützliche Tools
Nützliche Tools bieten Ihnen praktische Lösungen für den Arbeitsalltag, wie beispielsweise die einfache Bearbeitung von Formularen, effiziente Bildschirmaufnahmen und sichere Passwortverwaltung. Nutzen Sie diese Tools, um Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und die Produktivität in Ihrem Unternehmen zu steigern.
Snapform
- Software für die Bearbeitung elektronischer Formulare
- Funktionen: Ausfüllen, Speichern, Prüfen, Drucken und Einreichen von Formularen
- On-Premises-Lösung
KeepassXC
- Sicherer, plattformübergreifender Passwort-Manager für Windows, macOS® und Linux
- Verschlüsselte Offline-Speicherung von Passwörtern, Benutzernamen, URLs und Notizen
- Flexibel speicherbar, z. B. lokal oder in Cloud-Lösungen
- On-Premises-Lösung
ShareX
- Software für Bildschirmaufnahmen und Screenshots
- Funktionen: Bildbearbeitung und Anmerkungen
- On-Premises-Lösung
DATEVasp Zusatzmodule zum Einsatz von Drittanbieter-Lösungen
Um Drittanbieter-Lösungen im DATEVasp-Umfeld zu hosten, werden spezifische Zusatzmodule benötigt:
Standard-Lösungen
DATEVasp Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter
Mit dem DATEVasp Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter können ausgewählte, standardisierte Drittanbieterlösungen an das DATEVasp-Serversystem angebunden und direkt in DATEVasp genutzt werden. Eine Übersicht dieser Lösungen sowie die Beauftragung zur Installation finden Sie im DATEVasp-Serviceportal.
Weitere Informationen zum DATEVasp Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter finden Sie hier.
Individual-Lösungen
DATEVasp Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter
Mit dem DATEVasp Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter kann die Prüfung beliebiger Drittanbieter-Lösungen über das DATEVasp-Serviceportal beauftragt werden. Wenn die Drittanbieter-Lösung die technischen Anforderungen für die DATEVasp-Systemumgebung erfüllt, können Sie die Software installieren.
Weitere Informationen zum DATEVasp Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter finden Sie hier.
Weitere Unterstützungsangebote
DATEV-Partnernetzwerk: Sie benötigen im Auswahlprozess einer passenden Drittanbieter-Lösung Unterstützung oder wollen sicher gehen, dass die Lösung auch optimal in Ihre Arbeitsprozesse integriert wird? Über unser DATEV-Partnernetzwerk finden Sie eine große Anzahl an DATEV-Partnern, die Sie gerne unterstützen: DATEV-Partner-Netzwerk für Beratung und IT-Lösungen
DATEV-Marktplatz: Auf unserem DATEV-Marktplatz finden Sie einen Überblick zu sämtlichen Marktplatzlösungen, die mit DATEVasp kompatibel sind.