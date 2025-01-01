Microsoft® 365 ist die Office-Welt von Microsoft und kombiniert verschiedene Online-Anwendungen, Online-Services und installierbare Office-Software. Kernbestandteile sind die gängigen Office-Lösungen in einer installierten Version sowie als Online-Anwendung. Ergänzt wird das Microsoft-365-Portfolio um neue Cloud-basierte Tools wie Microsoft Teams und OneDrive.

Sie können Microsoft® 365-Lizenzen über DATEV beziehen. Das Office-Paket von Microsoft 365 wird dann zur Nutzung bereitgestellt. DATEV übernimmt die Erstinstallation, das Einspielen von Updates sowie die Bereitstellung und Konfiguration der Programme auf dem DATEVasp-Serversystem.

Hinweis: Neben dem DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 - Infrastruktur & Betrieb benötigt ein administrierter Nutzer eine Lizenz für die Nutzung von Microsoft® 365.