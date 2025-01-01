DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 - Infrastruktur & Betrieb
- Bestellen von Microsoft 365 Lizenzen über DATEV
- Bereitstellung der Office-Programme im DATEVasp-Serversystem
- Microsoft 365 Portfolio inkl. Microsoft Teams und OneDrive
- Administration und Support über DATEV
Hinweis
Das Bereitstellen von Microsoft 365 in DATEVasp erfordert eine Vorbereitung und unter Umständen Anpassungen der Infrastruktur. Bitte setzen Sie sich frühzeitig damit auseinander.
Inhalte
Beschreibung
Microsoft® 365 ist die Office-Welt von Microsoft und kombiniert verschiedene Online-Anwendungen, Online-Services und installierbare Office-Software. Kernbestandteile sind die gängigen Office-Lösungen in einer installierten Version sowie als Online-Anwendung. Ergänzt wird das Microsoft-365-Portfolio um neue Cloud-basierte Tools wie Microsoft Teams und OneDrive.
Sie können Microsoft® 365-Lizenzen über DATEV beziehen. Das Office-Paket von Microsoft 365 wird dann zur Nutzung bereitgestellt. DATEV übernimmt die Erstinstallation, das Einspielen von Updates sowie die Bereitstellung und Konfiguration der Programme auf dem DATEVasp-Serversystem.
Hinweis: Neben dem DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 - Infrastruktur & Betrieb benötigt ein administrierter Nutzer eine Lizenz für die Nutzung von Microsoft® 365.