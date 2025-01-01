Art.-Nr. 42609 | Software
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 - Infrastruktur & Betrieb - kundeneigene Lizenzen
- Nutzung Ihrer vorhandenen Microsoft-365-Abonnements in DATEVasp
- DATEV sorgt für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Microsoft-365-Anwendungen.
Hinweis
Das Bereitstellen von Microsoft 365 in DATEVasp erfordert eine Vorbereitung und unter Umständen Anpassungen der Infrastruktur. Bitte setzen Sie sich frühzeitig damit auseinander.
Beschreibung
Sie beziehen das Microsoft 365-Abonnement weiterhin über Ihren Microsoft Partner und beauftragen DATEV mit der Bereitstellung des Programmpakets Microsoft 365 Apps for Enterprise in der DATEVasp-Umgebung zur Nutzung von Microsoft 365.
Die Verantwortung für die vollständige und lizenzrechtlich einwandfreie Konfiguration der Benutzer und der Benutzerlizenzen liegt beim Kunden.
