Einstieg in das Prozessmanagement

Standards und klar definierte Abläufe gelten als Grundpfeiler guter Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir ausgewählte Kanzleiprozesse und ermitteln den Handlungsbedarf, um diese mit digitalen Methoden effizienter, klarer und einheitlicher zu gestalten. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir mögliche Maßnahmen und erstellen einen individuellen Projektplan für Sie, um die Potenziale Ihrer Kanzlei auszuschöpfen. Sie erhalten im Anschluss die ausführliche Dokumentation des Tages.