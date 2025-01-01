Art.-Nr. 71974 | Ganztagsberatung vor Ort
Einstieg in das Prozessmanagement
Gemeinsam Ihre Abläufe analysieren und die Effizienz steigern.
- Prozessbezogene Stärken analysieren und Optimierungspotenziale für Effizienz und Qualität identifizieren
- Individuelles Projektvorgehen planen
- Effizienz mit digitalen Prozessen steigern
Kurzinfo
Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer ca. 1 Tag
Inhalte
Beschreibung
Standards und klar definierte Abläufe gelten als Grundpfeiler guter Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir ausgewählte Kanzleiprozesse und ermitteln den Handlungsbedarf, um diese mit digitalen Methoden effizienter, klarer und einheitlicher zu gestalten. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir mögliche Maßnahmen und erstellen einen individuellen Projektplan für Sie, um die Potenziale Ihrer Kanzlei auszuschöpfen. Sie erhalten im Anschluss die ausführliche Dokumentation des Tages.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
- Bedeutung von Prozessmanagement im Kanzleialltag
- Chancen durch Implementierung eines Prozessmanagementsystems
- DATEV ProCheck als digitalen Leitfaden für einheitliche Bearbeitungsabläufe nutzen
- Ermittlung des Status Quo: Prozessbezogene Stärken analysieren und Optimierungspotenziale identifizieren (Effizienz und Qualität von Dienstleistungen, Prozessen und Service steigern)
- Grundlage für die gemeinsame Umsetzung des Projekts schaffen und konkrete Projektziele und Projektverantwortlichkeiten festlegen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleien, die keine Prozesse definiert haben und einen Einstieg in die Prozessoptimierung suchen
- Kanzleien, die ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen wollen
- Kanzleien, die bereits Prozesse definiert haben und diese optimieren wollen
- Kanzleien, die eine Zertifizierung anstreben
Voraussetzungen
Nutzung von DATEV Eigenorganisation classic oder DATEV Eigenorganisation comfort
Beitrag zum Thema
Prozess- und Qualitätsmanagement optimieren: Effizienz steigern, Vertrauen schaffen
Preise
