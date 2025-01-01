Cyber-Bedrohungen werden immer vielfältiger, ausgereifter und gefährlicher. Für Kanzleien und Unternehmen ist es neben dem belebten Kerngeschäft nur schwer möglich, aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und angemessen darauf zu reagieren. Unsere Cyber-Security-Analyse liefert Ihnen einen Überblick zu möglichen Schwachstellen und gibt klare Empfehlungen, wie Sie diese beheben können.