Datenschutzberatung bei DATEV
Haben Sie noch keinen Datenschutzbeauftragten, obwohl in Ihrer Kanzlei mehr als 20 Mitarbeitende an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt sind? Kommen Sie bisher nur schleppend Ihren Dokumentationspflichten nach und wissen nicht so recht, was bei der Formulierung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, der Dokumentation Ihrer technischen und organisatorischen Maßnahmen oder dem Löschkonzept entscheidend ist? Haben Ihre Mandanten derzeit noch unzureichend Kenntnis über die Art und Weise, wie deren Daten in Ihrer Kanzlei verarbeitet werden?
Mussten Sie gerade ein paar dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet? Kein Problem! Wir helfen gerne. Meistern Sie die DSGVO zusammen uns.
Erfahren Sie mehr im folgenden Video.
Kennen Sie schon die neue Cyber-Security-Analyse?
Cyber-Bedrohungen werden immer vielfältiger, ausgereifter und gefährlicher. Für Kanzleien und Unternehmen ist es neben dem belebten Kerngeschäft nur schwer möglich, aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und angemessen darauf zu reagieren. Unsere Cyber-Security-Analyse liefert Ihnen einen Überblick zu möglichen Schwachstellen und gibt klare Empfehlungen, wie Sie diese beheben können.
Kontaktformular
Sie möchten mehr zum Thema Datenschutz wissen? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.