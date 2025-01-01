Willkommen bei dem Einstieg in den DATEV Datenschutz!
Um Ihre Kanzlei für die Herausforderungen des Datenschutzes und der DSGVO optimal aufzustellen, empfehlen wir einen mehrstufigen Entwicklungspfad. Dieser besteht aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit denen wir Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung begleiten. Klicken Sie sich Schritt für Schritt zur digitalen, datenschutzkonformen Kanzleiorganisation!
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge. Starten Sie jetzt!
Mit Wissen von DATEV erfolgreich in den Datenschutz einsteigen.
Digitale Kanzleientwicklung (Datenschutz)