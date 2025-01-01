1. Datenschutz-Check
Mit der Datenschutz-Analyse werden Abweichungen Ihrer Kanzlei von den Vorschriften des Datenschutzrechts geprüft - unter anderem Benutzermanagement, Datensicherungsverfahren, Maßnahmen zur Notfallvorsorge, Zutrittskontrolle und sämtliche organisatorische Regelungen. Anhand der Ergebnisse ermitteln wir das derzeitige Datenschutzniveau und leiten den konkreten Handlungsbedarf in Ihrer Kanzlei ab.
2. Datenschutz aktuell
Im Seminar erhalten Sie Antworten zu aktuellen Fragen im Datenschutz. So können Sie die Anforderungen in Kanzlei und Unternehmen gesetzeskonform umsetzen. Wenn Sie selbst für den Datenschutz verantwortlich sind, stellen Sie mit Ihrer Teilnahme sicher, dass Ihre Expertise auf dem aktuellen Stand bleibt.
3. Mitarbeitersensibilisierung
Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema Datenschutz und frischen Sie das Wissen auf.
4. Datenschutz im Homeoffice
Kanzleien und Unternehmen sind durch die DSGVO im Umgang mit personenbezogenen Daten sensibilisiert. Dieses Lernvideo vermittelt, wie das aufgebaute Schutzniveau auch im Home-Office aufrechterhalten wird. Einfache und praktische Tipps helfen bei der schnellen Umsetzung.
5. DSGVO-konforme Dokumentation
Durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergibt sich in nahezu jedem Unternehmen großer Handlungsbedarf. Dieses Paket unterstützt Sie bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen gemäß der DSGVO mithilfe von DATEV ProCheck und Microsoft Word.
6. Erstellung und Individualisierung eines Löschkonzepts
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) schreibt vor, dass personenbezogene Daten definitionsgemäß zu löschen sind. Die Aufsichtsbehörden verlangen im Falle einer Datenschutzprüfung die Vorlage eines individuellen Löschkonzepts. Mit den zur Verfügung gestellten Vorlagen und der Beratung (Online oder Vor-Ort) können Löschkonzepte für Kanzleien oder Unternehmen individualisiert werden.
7. Optional: Dauerhafte Datenschutz-Betreuung
Mit einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten von DATEV sichern Sie sich die laufende Betreuung durch einen Spezialisten. So werden Sie ohne großen Zeit- und Kostenaufwand den steigenden Datenschutzanforderungen gerecht, entlasten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erhalten Unterstützung stets aus erster Hand.