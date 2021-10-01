Mobiles Arbeiten sicher umsetzen

Die Nutzung von Videokonferenzlösungen, Homeoffice und mobiles Arbeiten haben in letzter Zeit erheblich zugenommen. Mittlerweile gehören diese Arbeitsformen in der Remote-Arbeit zum beruflichen Alltag und werden auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil bleiben.

Neue Arbeitsformen bringen allerdings auch neue Gefahren und Angriffsszenarien mit sich. Nun ist es an der Zeit, aus den Improvisationen und Fehlern der Vergangenheit zu lernen und Sicherheitslücken zu schließen. Gerade in den Bereichen Cybersicherheit und Datenschutz besteht Nachholbedarf. Die Referentin ist Datenschutzbeauftragte bei einer Vielzahl von Kanzleien und berichtet über häufige Angriffsflächen und Auffälligkeiten bei der Remote-Arbeit. Sie erhalten bewährte Verbesserungsvorschläge, um auf diese Herausforderungen reagieren zu können und dennoch die virtuelle Zusammenarbeit und Flexibilität zu fördern. Zusätzlich erhalten Sie zu jedem Handlungsfeld eine Praxishilfe, um den eigenen Schutzbedarf zu ermitteln und geeignete Maßnahmen für einen sicheren mobilen Arbeitsplatz umzusetzen.