Mobiles Arbeiten sicher umsetzen

Mobiles Arbeiten ohne die datenschutzkonforme Absicherung kann gefährlich sein. Wir geben Handlungsempfehlungen für sichere Remote-Arbeit.
  • Die größten Fehler und wie man sie vermeidet
  • Videokonferenzen – aber sicher!
  • Sicherheit von Smartphone, Tablet & Co.
  • Fachkunde als Datenschutzbeauftragter aufrecht erhalten
Preis- und Lieferinformationen
Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 10/2021
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Die Nutzung von Videokonferenzlösungen, Homeoffice und mobiles Arbeiten haben in letzter Zeit erheblich zugenommen. Mittlerweile gehören diese Arbeitsformen in der Remote-Arbeit zum beruflichen Alltag und werden auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil bleiben.

Neue Arbeitsformen bringen allerdings auch neue Gefahren und Angriffsszenarien mit sich. Nun ist es an der Zeit, aus den Improvisationen und Fehlern der Vergangenheit zu lernen und Sicherheitslücken zu schließen. Gerade in den Bereichen Cybersicherheit und Datenschutz besteht Nachholbedarf. Die Referentin ist Datenschutzbeauftragte bei einer Vielzahl von Kanzleien und berichtet über häufige Angriffsflächen und Auffälligkeiten bei der Remote-Arbeit. Sie erhalten bewährte Verbesserungsvorschläge, um auf diese Herausforderungen reagieren zu können und dennoch die virtuelle Zusammenarbeit und Flexibilität zu fördern. Zusätzlich erhalten Sie zu jedem Handlungsfeld eine Praxishilfe, um den eigenen Schutzbedarf zu ermitteln und geeignete Maßnahmen für einen sicheren mobilen Arbeitsplatz umzusetzen.

Themen

  • Rechte und Pflichten des Arbeitgebers

    • DS-GVO im Homeoffice

    • Rechtliche Anforderungen

  • IT-Sicherheit – was ist auch zuhause Pflicht?

    • Organisatorische Maßnahmen

    • Technische Maßnahmen

  • Videokonferenzen - aber sicher!

    • Herausforderung Teams

    • Problem Anbieterauswahl: Hintergrund und Hinweise

    • Knigge zum sicheren Videokonferenzalltag

  • Hardware geschäftlich oder privat?

    • Anbindung an die Kanzlei

    • Bring your own device

    • Sicherheit von Smartphone & Co.

  • Regelung mit Arbeitenden

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Datenschutzbeauftragte

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Tanja Ströhlein

Tanja Ströhlein

Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

