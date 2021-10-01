Mobiles Arbeiten sicher umsetzen
- Die größten Fehler und wie man sie vermeidet
- Videokonferenzen – aber sicher!
- Sicherheit von Smartphone, Tablet & Co.
- Fachkunde als Datenschutzbeauftragter aufrecht erhalten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Nutzung von Videokonferenzlösungen, Homeoffice und mobiles Arbeiten haben in letzter Zeit erheblich zugenommen. Mittlerweile gehören diese Arbeitsformen in der Remote-Arbeit zum beruflichen Alltag und werden auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil bleiben.
Neue Arbeitsformen bringen allerdings auch neue Gefahren und Angriffsszenarien mit sich. Nun ist es an der Zeit, aus den Improvisationen und Fehlern der Vergangenheit zu lernen und Sicherheitslücken zu schließen. Gerade in den Bereichen Cybersicherheit und Datenschutz besteht Nachholbedarf. Die Referentin ist Datenschutzbeauftragte bei einer Vielzahl von Kanzleien und berichtet über häufige Angriffsflächen und Auffälligkeiten bei der Remote-Arbeit. Sie erhalten bewährte Verbesserungsvorschläge, um auf diese Herausforderungen reagieren zu können und dennoch die virtuelle Zusammenarbeit und Flexibilität zu fördern. Zusätzlich erhalten Sie zu jedem Handlungsfeld eine Praxishilfe, um den eigenen Schutzbedarf zu ermitteln und geeignete Maßnahmen für einen sicheren mobilen Arbeitsplatz umzusetzen.
Themen
-
Rechte und Pflichten des Arbeitgebers
-
DS-GVO im Homeoffice
-
Rechtliche Anforderungen
-
-
IT-Sicherheit – was ist auch zuhause Pflicht?
-
Organisatorische Maßnahmen
-
Technische Maßnahmen
-
-
Videokonferenzen - aber sicher!
-
Herausforderung Teams
-
Problem Anbieterauswahl: Hintergrund und Hinweise
-
Knigge zum sicheren Videokonferenzalltag
-
-
Hardware geschäftlich oder privat?
-
Anbindung an die Kanzlei
-
Bring your own device
-
Sicherheit von Smartphone & Co.
-
-
Regelung mit Arbeitenden
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Datenschutzbeauftragte
Zusatzinformation
Referentin
Tanja Ströhlein
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Allgemeine Informationen Lernvideo
