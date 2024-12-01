Datenschutz in der Kanzlei - Mitarbeiterunterweisung 2025

Datenschutz praxisnah erklärt: Erfahren Sie, wie Sie rechtmäßige Datenverarbeitung sicherstellen, Datenpannen meistern und Bedrohungen wie Phishing oder Deep Fake erkennen. Lernen Sie, was bei Videokonferenzen, Fotos im Büro oder Homeoffice zu beachten ist und wie Sie Datenschutzanfragen professionell handhaben – alles anhand konkreter Situationen aus der Praxis.

