Datenschutz im Griff - Strategien für die Steuerberatung

Klarheit im Datenschutz: So gewinnen Sie den Überblick und steigen strukturiert in die DS-GVO ein – verständlich und praxisnah
  • Strukturierter Einstieg in das Datenschutzmanagement
  • Pragmatische Priorisierung der Tätigkeiten
  • Erhalt der Fachkunde für Datenschutzbeauftragte
Datenschutz muss nicht kompliziert sein: In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen strukturierten Einstieg in das Datenschutzmanagement, lernen pragmatische Maßnahmen zur Umsetzung der DS-GVO kennen und erfahren, wie Sie Risiken wie Bußgelder und Imageschäden effektiv vermeiden – inklusive Fachkundeerhalt für Datenschutzbeauftragte.

  • Überblick verschaffen und behalten

  • Außenwirkung bei Datenschutzfragen

  • Haftung, Bußgelder und Imageschäden mit den richtigen Schutzmaßnahmen vermeiden

  • Umgang mit Datenpannen

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Portraitbild der referierenden Person Judith Birkmann

Judith Birkmann

Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte

Do, 22.01.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Do, 25.06.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

