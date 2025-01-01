Datenschutz im Griff - Strategien für die Steuerberatung
- Strukturierter Einstieg in das Datenschutzmanagement
- Pragmatische Priorisierung der Tätigkeiten
- Erhalt der Fachkunde für Datenschutzbeauftragte
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Datenschutz muss nicht kompliziert sein: In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen strukturierten Einstieg in das Datenschutzmanagement, lernen pragmatische Maßnahmen zur Umsetzung der DS-GVO kennen und erfahren, wie Sie Risiken wie Bußgelder und Imageschäden effektiv vermeiden – inklusive Fachkundeerhalt für Datenschutzbeauftragte.
Themen
-
Überblick verschaffen und behalten
-
Außenwirkung bei Datenschutzfragen
-
Haftung, Bußgelder und Imageschäden mit den richtigen Schutzmaßnahmen vermeiden
-
Umgang mit Datenpannen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Judith Birkmann
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Termine
Hinweis
