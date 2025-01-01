Cyber-Security-Analyse
- Schwachstellen in der eigenen Cyber-Security erkennen
- Cyber-Security technisch und prozessual verbessern
- Grundlage und Nachweis für externe Nachfragen zur Cyber-Security
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Cyber-Bedrohungen werden immer vielfältiger, ausgereifter und gefährlicher. Für Kanzleien und Unternehmen ist es neben dem belebten Kerngeschäft nur schwer möglich, aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und angemessen darauf zu reagieren. Unsere Cyber-Security-Analyse liefert Ihnen einen Überblick zu möglichen Schwachstellen und gibt klare Empfehlungen, wie Sie diese beheben können. So erhöhen Sie die Sicherheit der verwendeten Technik und Ihrer Prozesse bei der täglichen Arbeit!
Inhalte
-
Interview und Punktevergabe in Bezug auf Grundlagen der Cyber-Security
-
Analyse des Informationssicherheitsniveaus zur Ermittlung des Risiko-Status (in Anlehnung an die Empfehlungen des BSI)
-
Ergebnisbericht und Empfehlungen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus
-
Ideal als Einstieg in die Umsetzung des BSI-Grundschutz, der Umsetzung von NIS2, Kritis, DORA, oder auch der Einführung eines ISMS bzw. einer ISO 27001
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Datenschutzbeauftragte (intern/extern) in Kanzleien und Unternehmen
- IT-Dienstleister (intern/extern) bei Kanzleien und Unternehmen
- Unternehmerinnen und Unternehmer
Voraussetzungen
Teilnehmer bzw. vertraute Personen sollten über Fachwissen und Verantwortung in IT und Datenschutz verfügen
Hinweis
Die Dauer setzt sich wie folgt zusammen: ca. 2 Stunden für die Aufnahme der Analyse und ca. 0,5 Stunden für die Nachbesprechung