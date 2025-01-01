Art.-Nr. 79003 | Kurzberatung online

Cyber-Security-Analyse

Werden Sie zum Hüter der digitalen Sicherheit und erfahren Sie mithilfe unserer Cyber-Security-Analyse, wie Sie sich besser vor Angriffen schützen können!
  • Schwachstellen in der eigenen Cyber-Security erkennen
  • Cyber-Security technisch und prozessual verbessern
  • Grundlage und Nachweis für externe Nachfragen zur Cyber-Security
Preis- und Lieferinformationen
Termin wählen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Halbtagesberatung online
Dauer ca. 2,5 Std.

Video

Die perfekte Kanzlei?! Cyber-Security

Inhalte

Beschreibung

Cyber-Bedrohungen werden immer vielfältiger, ausgereifter und gefährlicher. Für Kanzleien und Unternehmen ist es neben dem belebten Kerngeschäft nur schwer möglich, aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und angemessen darauf zu reagieren. Unsere Cyber-Security-Analyse liefert Ihnen einen Überblick zu möglichen Schwachstellen und gibt klare Empfehlungen, wie Sie diese beheben können. So erhöhen Sie die Sicherheit der verwendeten Technik und Ihrer Prozesse bei der täglichen Arbeit!

Inhalte

  • Interview und Punktevergabe in Bezug auf Grundlagen der Cyber-Security

  • Analyse des Informationssicherheitsniveaus zur Ermittlung des Risiko-Status (in Anlehnung an die Empfehlungen des BSI)

  • Ergebnisbericht und Empfehlungen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus

  • Ideal als Einstieg in die Umsetzung des BSI-Grundschutz, der Umsetzung von NIS2, Kritis, DORA, oder auch der Einführung eines ISMS bzw. einer ISO 27001

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Datenschutzbeauftragte (intern/extern) in Kanzleien und Unternehmen
  • IT-Dienstleister (intern/extern) bei Kanzleien und Unternehmen
  • Unternehmerinnen und Unternehmer

Voraussetzungen

Teilnehmer bzw. vertraute Personen sollten über Fachwissen und Verantwortung in IT und Datenschutz verfügen

Hinweis

Die Dauer setzt sich wie folgt zusammen: ca. 2 Stunden für die Aufnahme der Analyse und ca. 0,5 Stunden für die Nachbesprechung

Preise

Art.-Nr. 79003 | Kurzberatung online

Cyber-Security-Analyse

Werden Sie zum Hüter der digitalen Sicherheit und erfahren Sie mithilfe unserer Cyber-Security-Analyse, wie Sie sich besser vor Angriffen schützen können!
Termin wählen