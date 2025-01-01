Datenschutz-Dokumentation mit DATEV ProCheck

Teilnehmerkreis

Kanzleiinhaber, Datenschutzbeauftragte in Kanzleien bzw. Kanzleimitarbeiter mit Datenschutz-Kenntnissen

Allgemeine Informationen

Nach der Bestellung der Infomappe erhalten Sie einen Zugangslink per DATEV-Mitteilungen. Darüber können Sie auf alle Paketinhalte zugreifen.

Wenn Sie sich schon während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, können Sie direkt nach Abschluss der Bestellung auf die Downloadseite zugreifen und müssen nicht auf die DATEV-Mitteilung warten.