Datenschutz-Dokumentation mit DATEV ProCheck
- Unterstützung bei der Einrichtung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen nach DS-GVO
- Checklisten und Vorlagen mit DATEV ProCheck und Microsoft Word
- Für Kanzleileitung und Kanzlei-Datenschutzbeauftragte
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Durch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben sich zahlreiche Änderungen. Diese verlangen von jedem Unternehmen, sich mit Datenschutz und -sicherheit intensiv auseinander zu setzen. So enthalten die neuen Datenschutzregelungen u.a. eine gesetzliche Pflicht, die Verarbeitungstätigkeiten in einem Verzeichnis abzulegen, die Datenschutz-Folgen abzuschätzen und Datenpannen zu dokumentieren. Die Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DS-GVO macht es notwendig, die in Ihrem Unternehmen geltenden Regelungen zum Datenschutz schriftlich zu definieren. Dieses Paket unterstützt Sie bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen nach DS-GVO mithilfe von DATEV ProCheck und Microsoft Word.
Inhalte
Detaillierte Anleitung zur Nutzung der Vorlagen und des ProCheck-Prozesses
Vorlagen auf Basis von DATEV ProCheck bzw. Microsoft Word:
Vorlage für die Verarbeitungsübersicht (Art. 30 DS-GVO)
Vorlage für ein Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept (z. B. Notfallmaßnahmen, technische und organisatorische Maßnahmen, Brandschutzmaßnahmen etc.)
Vorlage zur Dokumentation von Datenpannen
Vorlage für ein Datenschutzhandbuch mit Hinweisen und Regelungen (z. B. Nutzung von Datenverarbeitungssystemen, Entsorgungsvorschriften, Umgang mit mobilen und Heimarbeitsplätzen etc.)
Vertragsvorlagen (z. B. Verschwiegenheitserklärungen, vertragliche Regelungen mit Dienstleistern, Internet- und E-Mail-Nutzung etc.)
Checklisten (z. B. Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, Beauftragung neuer Dienstleister, Einstellung neuer Mitarbeiter, Ausscheiden eines Mitarbeiters etc.)
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber, Datenschutzbeauftragte in Kanzleien bzw. Kanzleimitarbeiter mit Datenschutz-Kenntnissen
Allgemeine Informationen
Nach der Bestellung der Infomappe erhalten Sie einen Zugangslink per DATEV-Mitteilungen. Darüber können Sie auf alle Paketinhalte zugreifen.
Wenn Sie sich schon während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, können Sie direkt nach Abschluss der Bestellung auf die Downloadseite zugreifen und müssen nicht auf die DATEV-Mitteilung warten.