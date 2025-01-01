Art.-Nr. 79009 | Halbtagsberatung online

IT-Notfallplanung für den Cyber-Angriff

Vor einem Cyber-Angriff ist niemand sicher. Wir helfen Ihnen, sich auf den Ernstfall vorzubereiten!
  • Wichtigste Schnittstellen, Verantwortliche und Ansprechpartner identifizieren
  • Struktur und Prozesse für den Notfall schaffen
  • Kommunikation regeln
Preis- und Lieferinformationen
Termin wählen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Halbtagesberatung online
Dauer ca. 2-3 Std.

Video

IT-Notfallplanung

Inhalte

Beschreibung

Keine Organisation kann sich vor einem Cyber-Angriff sicher sein. Es geht schon länger nicht mehr darum, ob auch Sie angegriffen werden – sondern nur noch, wann und wie erfolgreich der Angriff ist. Ist es passiert, muss sofort planvoll gehandelt werden. So können schlimmere Folgen vermieden werden.

Unsere Experten helfen Ihnen, die richtigen Stellschrauben zu finden, um nach dem ersten “Wir wurden gehackt”-Schreckmoment zu einem strukturierten, effizienten Handeln überzugehen. So sind Sie bestens vorbereitet für den Ernstfall.

Inhalte

  • Beratungsziele besprechen

  • Ist-Situation aufnehmen

  • Typischer Ablauf eines Cyber-Angriffs

  • Vorgaben zum Vorgehen im Falle eines Cyber-Angriffs erstellen

  • Verantwortlichkeiten benennen

  • Kommunikationsvorlagen erstellen

  • Prozesse und Meldewege definieren

Können Fragestellungen nicht im Termin geklärt werden, werden diese als Aufgaben festgehalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Folgetermine für die Fertigstellung des Notfallplans zu buchen.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • IT-Verantwortliche

  • Ansprechpartner, die Entscheidungen für einen Cyber-Notfall treffen können (Geschäftsführung, Kommunikation, IT, Organisation)

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Voraussetzungen

Unterlagen, sofern vorhanden:

  • Verträge mit Dienstleistern

  • Cyber-Versicherung

Preise

Art.-Nr. 79009 | Halbtagsberatung online

IT-Notfallplanung für den Cyber-Angriff

Vor einem Cyber-Angriff ist niemand sicher. Wir helfen Ihnen, sich auf den Ernstfall vorzubereiten!
Termin wählen

Empfehlungen zum Thema

Kurzberatung online | Art.-Nr. 79003

Cyber-Security-Analyse
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77469

Cyber Security im Zeitalter von KI - Neue Gefahren und Abwehrmöglichkeiten
Ganztagsberatung online | Art.-Nr. 79602

Krisenradar - auf den Ernstfall vorbereitet