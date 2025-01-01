IT-Notfallplanung für den Cyber-Angriff
- Wichtigste Schnittstellen, Verantwortliche und Ansprechpartner identifizieren
- Struktur und Prozesse für den Notfall schaffen
- Kommunikation regeln
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Keine Organisation kann sich vor einem Cyber-Angriff sicher sein. Es geht schon länger nicht mehr darum, ob auch Sie angegriffen werden – sondern nur noch, wann und wie erfolgreich der Angriff ist. Ist es passiert, muss sofort planvoll gehandelt werden. So können schlimmere Folgen vermieden werden.
Unsere Experten helfen Ihnen, die richtigen Stellschrauben zu finden, um nach dem ersten “Wir wurden gehackt”-Schreckmoment zu einem strukturierten, effizienten Handeln überzugehen. So sind Sie bestens vorbereitet für den Ernstfall.
Inhalte
-
Beratungsziele besprechen
-
Ist-Situation aufnehmen
-
Typischer Ablauf eines Cyber-Angriffs
-
Vorgaben zum Vorgehen im Falle eines Cyber-Angriffs erstellen
-
Verantwortlichkeiten benennen
-
Kommunikationsvorlagen erstellen
-
Prozesse und Meldewege definieren
Können Fragestellungen nicht im Termin geklärt werden, werden diese als Aufgaben festgehalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Folgetermine für die Fertigstellung des Notfallplans zu buchen.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
IT-Verantwortliche
-
Ansprechpartner, die Entscheidungen für einen Cyber-Notfall treffen können (Geschäftsführung, Kommunikation, IT, Organisation)
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Voraussetzungen
Unterlagen, sofern vorhanden:
-
Verträge mit Dienstleistern
-
Cyber-Versicherung