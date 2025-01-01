IT-Notfallplanung für den Cyber-Angriff

Keine Organisation kann sich vor einem Cyber-Angriff sicher sein. Es geht schon länger nicht mehr darum, ob auch Sie angegriffen werden – sondern nur noch, wann und wie erfolgreich der Angriff ist. Ist es passiert, muss sofort planvoll gehandelt werden. So können schlimmere Folgen vermieden werden.

Unsere Experten helfen Ihnen, die richtigen Stellschrauben zu finden, um nach dem ersten “Wir wurden gehackt”-Schreckmoment zu einem strukturierten, effizienten Handeln überzugehen. So sind Sie bestens vorbereitet für den Ernstfall.