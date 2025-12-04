Art.-Nr. 77469 | Online-Seminar (Vortrag)​

Cyber Security im Zeitalter von KI - Neue Gefahren und Abwehrmöglichkeiten

Lernen Sie, wie Cyber-Kriminelle KI einsetzen und wie Sie KI nutzen können, um sich effektiv zu verteidigen.
  • Wie Cyber-Kriminelle generative KI für Angriffe nutzen
  • Einsatzmöglichkeiten von KI zur Cyber-Abwehr
  • Praxisnahe Einblicke von Experten
Einmalig
205,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Hinweis

Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.

Inhalte

Beschreibung

Künstliche Intelligenz verändert die Cyber-Sicherheit und kann sowohl dem “Angreifer” als auch dem “Verteidiger” zu Diensten sein. Wir zeigen Ihnen, wie Cyber-Kriminelle generative KI nutzen und wie Sie KI gezielt zur Abwehr einsetzen können. Neben theoretischen Grundlagen bekommen sie in einem Expertentalk praxisnahe Einblicke in die Risiken und Chancen dieser Technologie und können Ihre Fragen stellen.

Themen

  • Einführung zu KI und Cyber Security

  • Die “Dunkle Seite der Macht“ - wie Kriminelle KI-Technologien einsetzen

  • Die “Gute Seite der Macht“ – wie generative KI Ihre Systeme verteidigen kann

  • Zusammenfassung von Ursache und Wirkung - inkl. Hilfestellungen und Praxisbeispiele

  • Expertentalk und Fragerunde

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Peter Menneke

Peter Menneke

IT-Consultant, TÜV-zertifizierter Datenschutzberater

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 04.12.25 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 14.04.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 01.07.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 10.11.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

