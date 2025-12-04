Cyber Security im Zeitalter von KI - Neue Gefahren und Abwehrmöglichkeiten
- Wie Cyber-Kriminelle generative KI für Angriffe nutzen
- Einsatzmöglichkeiten von KI zur Cyber-Abwehr
- Praxisnahe Einblicke von Experten
Kurzinfo
Hinweis
Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.
Inhalte
Beschreibung
Künstliche Intelligenz verändert die Cyber-Sicherheit und kann sowohl dem “Angreifer” als auch dem “Verteidiger” zu Diensten sein. Wir zeigen Ihnen, wie Cyber-Kriminelle generative KI nutzen und wie Sie KI gezielt zur Abwehr einsetzen können. Neben theoretischen Grundlagen bekommen sie in einem Expertentalk praxisnahe Einblicke in die Risiken und Chancen dieser Technologie und können Ihre Fragen stellen.
Themen
-
Einführung zu KI und Cyber Security
-
Die “Dunkle Seite der Macht“ - wie Kriminelle KI-Technologien einsetzen
-
Die “Gute Seite der Macht“ – wie generative KI Ihre Systeme verteidigen kann
-
Zusammenfassung von Ursache und Wirkung - inkl. Hilfestellungen und Praxisbeispiele
-
Expertentalk und Fragerunde
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Peter Menneke
IT-Consultant, TÜV-zertifizierter Datenschutzberater
Termine
Hinweis
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.