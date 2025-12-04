Künstliche Intelligenz verändert die Cyber-Sicherheit und kann sowohl dem “Angreifer” als auch dem “Verteidiger” zu Diensten sein. Wir zeigen Ihnen, wie Cyber-Kriminelle generative KI nutzen und wie Sie KI gezielt zur Abwehr einsetzen können. Neben theoretischen Grundlagen bekommen sie in einem Expertentalk praxisnahe Einblicke in die Risiken und Chancen dieser Technologie und können Ihre Fragen stellen.