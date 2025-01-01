Gerade im Arbeitsumfeld können Krisen zu finanziellen Einbußen sowie internem wie externem Vertrauens- und Imageverlust führen – im schlimmsten Fall bis zum Existenzverlust. Ist man auf Krisen vorbereitet, kann man entsprechend reagieren.

Mit dem DATEV Krisenradar können unentdeckte Schwachstellen in der Kanzlei oder im Unternehmen aufgedeckt, minimiert oder eliminiert werden. Spezielle Vorlagen geben Orientierung und ermöglichen adäquates Handeln. Nach unserer Beratung weiß jeder in der Kanzlei oder im Unternehmen, was zu tun ist – die Risiken und Auswirkungen einer Krise werden dadurch deutlich gemindert.