Krisenradar - auf den Ernstfall vorbereitet
- Mögliche Krisen erkennen und vorbereitet sein
- Strategische Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und passende Verantwortlichkeiten festlegen
- Mitarbeitern Orientierung bieten und Hilfsmaßnahmen aufzeigen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Gerade im Arbeitsumfeld können Krisen zu finanziellen Einbußen sowie internem wie externem Vertrauens- und Imageverlust führen – im schlimmsten Fall bis zum Existenzverlust. Ist man auf Krisen vorbereitet, kann man entsprechend reagieren.
Mit dem DATEV Krisenradar können unentdeckte Schwachstellen in der Kanzlei oder im Unternehmen aufgedeckt, minimiert oder eliminiert werden. Spezielle Vorlagen geben Orientierung und ermöglichen adäquates Handeln. Nach unserer Beratung weiß jeder in der Kanzlei oder im Unternehmen, was zu tun ist – die Risiken und Auswirkungen einer Krise werden dadurch deutlich gemindert.
Inhalte
Die Beratung wird als Interview mit der Kanzleileitung durchgeführt. An einem Beratungstag können bis zu fünf Beratungsthemen besprochen werden. Als Unterstützung, zur Dokumentation und Bearbeitung wird zusammen mit dem Kunden ein umfangreicher Maßnahmenplan zu den behandelten Themen erstellt.
-
Hinweise auf potenziell unentdeckte Krisen
-
Handlungsanweisungen erarbeiten und Zuständigkeiten festlegen
-
Abhängigkeiten erkennen und Alternativen schaffen (Lieferanten, Dienstleister etc.)
-
Orientierungshilfen im Krisenfall nutzen
-
Wählbare Beratungsthemen:
-
Personal
-
finanzielle Mittel
-
EDV
-
Datenschutz
-
Mandanten und Kunden
-
Dienstleister und Lieferanten
-
Material
-
Infrastruktur
-
Gebäude
-
Compliance
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Entscheiderinnen und Entscheider
-
(Zukünftige) Verantwortliche
Kundenstimmen
Durch die strukturierte und sehr professionelle Frage-Antwort-Technik hat das Krisenradar von DATEV einen wertschöpfenden Beitrag geschaffen, um Risiken innerhalb eines angemessenen Zeitraumes abzuwehren. Eine sehr gute Investition - gerade in Zeiten von unerwarteten Ereignissen. Vielen Dank dafür!
Matthias Upmeier
Geschäftsführender Partner
PKF WMS GmbH & Co. KG
Preise
