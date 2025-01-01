Art.-Nr. 79601 |
Ganztagsberatung vor Ort
Art.-Nr. 79602 |
Ganztagsberatung online

Krisenradar - auf den Ernstfall vorbereitet

Systemausfall, Datenklau, Pandemie – Krisen kommen oft überraschend. Wichtig ist, bestmöglich vorbereitet zu sein und adäquat zu reagieren.
  • Mögliche Krisen erkennen und vorbereitet sein
  • Strategische Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und passende Verantwortlichkeiten festlegen
  • Mitarbeitern Orientierung bieten und Hilfsmaßnahmen aufzeigen
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt /gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Video

Die perfekte Kanzlei?! Krisenradar

Inhalte

Beschreibung

Gerade im Arbeitsumfeld können Krisen zu finanziellen Einbußen sowie internem wie externem Vertrauens- und Imageverlust führen – im schlimmsten Fall bis zum Existenzverlust. Ist man auf Krisen vorbereitet, kann man entsprechend reagieren.

Mit dem DATEV Krisenradar können unentdeckte Schwachstellen in der Kanzlei oder im Unternehmen aufgedeckt, minimiert oder eliminiert werden. Spezielle Vorlagen geben Orientierung und ermöglichen adäquates Handeln. Nach unserer Beratung weiß jeder in der Kanzlei oder im Unternehmen, was zu tun ist – die Risiken und Auswirkungen einer Krise werden dadurch deutlich gemindert.

Inhalte

Die Beratung wird als Interview mit der Kanzleileitung durchgeführt. An einem Beratungstag können bis zu fünf Beratungsthemen besprochen werden. Als Unterstützung, zur Dokumentation und Bearbeitung wird zusammen mit dem Kunden ein umfangreicher Maßnahmenplan zu den behandelten Themen erstellt.

  • Hinweise auf potenziell unentdeckte Krisen

  • Handlungsanweisungen erarbeiten und Zuständigkeiten festlegen

  • Abhängigkeiten erkennen und Alternativen schaffen (Lieferanten, Dienstleister etc.)

  • Orientierungshilfen im Krisenfall nutzen

  • Wählbare Beratungsthemen:

    • Personal

    • finanzielle Mittel

    • EDV

    • Datenschutz

    • Mandanten und Kunden

    • Dienstleister und Lieferanten

    • Material

    • Infrastruktur

    • Gebäude

    • Compliance

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Entscheiderinnen und Entscheider
  • (Zukünftige) Verantwortliche

Kundenstimme

Durch die strukturierte und sehr professionelle Frage-Antwort-Technik hat das Krisenradar von DATEV einen wertschöpfenden Beitrag geschaffen, um Risiken innerhalb eines angemessenen Zeitraumes abzuwehren. Eine sehr gute Investition - gerade in Zeiten von unerwarteten Ereignissen. Vielen Dank dafür!

Matthias Upmeier
Geschäftsführender Partner
PKF WMS GmbH & Co. KG

Preise

Art.-Nr. 79601 | Ganztagsberatung vor Ort

Krisenradar - auf den Ernstfall vorbereitet

Systemausfall, Datenklau, Pandemie – Krisen kommen oft überraschend. Wichtig ist, bestmöglich vorbereitet zu sein und adäquat zu reagieren.
Kostenloses Infogespräch