DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender
- Aufbau des Lohnprogramms
- Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Musterfälle zu verschiedenen Themenbereichen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV Lohn und Gehalt. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV Lohn und Gehalt durchzuführen.
Bitte beachten Sie
Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV LODAS geeignet. Anwendern von LODAS empfehlen wir den Besuch des Präsenzseminars "DATEV LODAS – Lohnabrechnung für Neuanwender" (Art.-Nr. 70869).
Themen
- Einführung in das Programm, das Bedienungskonzept und die Hilfe im Programm
- Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitern
- Ein- und Austritte von Mitarbeitern
- Anlage von Lohnarten/Lohnartenkonzept
- Varianten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Bewegungs- und Stammdatenänderungen
- Aktualisieren von Institutionsdaten (z. B. Umlagesätze der Krankenkassen) und Datenübermittlung an Institutionen
- Erfassung von Fehlzeiten (Unterbrechung, Krankheit usw.)
- Erstellung von Anträgen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz
- Abrechnung von Firmenwagen und einer betrieblichen Altersvorsorge
- Erstellung von Bescheinigungen (z. B. Arbeitsbescheinigung)
- Probe-, Lohn- und Wiederabrechnung sowie Monatsabschluss
- Ausgabe von Auswertungen
- Erstellung des Buchungsbelegs und Übergabe an DATEV-Rechnungswesen
In der Seminarunterlage sind zusätzlich u.a. folgende Themen enthalten:
- Datensicherung im DATEV-Rechenzentrum
- Archivierung und Abruf einer Lohn-Archiv-DVD
- Schätzung von Sozialversicherungsbeiträgen
- Erstellung von Sofortmeldungen
- Elektronisches Rückmeldeverfahren
- Möglichkeiten der Datenübernahme
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt mit fachlichen Vorkenntnissen in Kanzlei und Unternehmen
-
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundkenntnisse in der manuellen Lohn-/Gehaltsabrechnung
-
Wir empfehlen den vorherigen Besuch des Seminars "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung"
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.