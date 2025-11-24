Art.-Nr. 70911 |
DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender

Starten Sie sicher in die Praxis der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt!
  • Aufbau des Lohnprogramms
  • Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Musterfälle zu verschiedenen Themenbereichen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 3 Tage

Inhalte

Beschreibung

Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV Lohn und Gehalt. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV Lohn und Gehalt durchzuführen.

Bitte beachten Sie

Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV LODAS geeignet. Anwendern von LODAS empfehlen wir den Besuch des Präsenzseminars "DATEV LODAS – Lohnabrechnung für Neuanwender" (Art.-Nr. 70869).

Themen
  • Einführung in das Programm, das Bedienungskonzept und die Hilfe im Programm
  • Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitern
  • Ein- und Austritte von Mitarbeitern
  • Anlage von Lohnarten/Lohnartenkonzept
  • Varianten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Bewegungs- und Stammdatenänderungen
  • Aktualisieren von Institutionsdaten (z. B. Umlagesätze der Krankenkassen) und Datenübermittlung an Institutionen
  • Erfassung von Fehlzeiten (Unterbrechung, Krankheit usw.)
  • Erstellung von Anträgen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz
  • Abrechnung von Firmenwagen und einer betrieblichen Altersvorsorge
  • Erstellung von Bescheinigungen (z. B. Arbeitsbescheinigung)
  • Probe-, Lohn- und Wiederabrechnung sowie Monatsabschluss
  • Ausgabe von Auswertungen
  • Erstellung des Buchungsbelegs und Übergabe an DATEV-Rechnungswesen

In der Seminarunterlage sind zusätzlich u.a. folgende Themen enthalten:

  • Datensicherung im DATEV-Rechenzentrum
  • Archivierung und Abruf einer Lohn-Archiv-DVD
  • Schätzung von Sozialversicherungsbeiträgen
  • Erstellung von Sofortmeldungen
  • Elektronisches Rückmeldeverfahren
  • Möglichkeiten der Datenübernahme
Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt mit fachlichen Vorkenntnissen in Kanzlei und Unternehmen

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der manuellen Lohn-/Gehaltsabrechnung

  • Wir empfehlen den vorherigen Besuch des Seminars "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung"

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
24103 Kiel Sophienblatt 40
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 05.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Mo, 12.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 14.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 14.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
34117 Kassel Neue Fahrt 2
Mi, 14.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 16.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 23.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mo, 26.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10963 Berlin Stresemannstr. 78
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 27.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
24103 Kiel Sophienblatt 40
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Markt 1 (Kennedyplatz)
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 01.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 01.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 22.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 23.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 24.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 07.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 08.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

