DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV Lohn und Gehalt. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV Lohn und Gehalt durchzuführen.