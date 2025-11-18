Art.-Nr. 70911 |
Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung
Lernvideo (Vortrag)

DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender

Starten Sie sicher in die Praxis der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
  • Aufbau des Lohnprogramms
  • Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Musterfälle zu verschiedenen Themenbereichen
Einmalig
648,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 3 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen
Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV Lohn und Gehalt. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV Lohn und Gehalt durchzuführen.

Themen

  • Einführung in das Programm, das Bedienungskonzept und die Hilfe im Programm

  • Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitern

  • Ein- und Austritte von Mitarbeitern

  • Anlage von Lohnarten/Lohnartenkonzept

  • Varianten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs

  • Bewegungs- und Stammdatenänderungen

  • Aktualisierung von Institutionsdaten (z. B. Umlagesätze der Krankenkassen) und Datenübermittlung an Institutione

  • Erfassung von Fehlzeiten (Unterbrechung, Krankheit usw.)

  • Erstellung von Anträgen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz

  • Abrechnung von Firmenwagen und einer betrieblichen Altersvorsorge

  • Erstellung von Bescheinigungen (z. B. Arbeitsbescheinigung)

  • Probe-, Lohn-, Wiederabrechnung sowie Monatsabschluss

  • Ausgabe von Auswertungen

  • Erstellen des Buchungsbelegs und Übergabe an das DATEV-Rechnungswesen

In der Seminarunterlage sind zusätzlich u. a. folgende Themen enthalten:

  • Datensicherung im DATEV-Rechenzentrum

  • Archivierung und Abruf einer Lohn-Archiv-DVD

  • Schätzung von Sozialversicherungsbeiträgen

  • Erstellung von Sofortmeldungen

  • Elektronisches Rückmeldeverfahren

  • Möglichkeiten der Datenübernahme

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
  • DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online

Fachliche Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der manuellen Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Wir empfehlen dazu das Seminar "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
