DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender (Module 1-5)
- Aufbau des Lohnprogramms
- Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Für Ihre Auszubildenden, Neuanwender oder beruflichen Wiedereinsteiger haben wir ein modulares Schulungspaket zusammengestellt.
Unser modular aufgebautes Schulungspaket ermöglicht Ihnen eine flexible Einarbeitung in die DATEV-Programme. Sie lernen direkt am eigenen PC die Funktionen der Programme kennen und starten so sicher in die tägliche Praxis.
Am Beispiel von Musterfirmen mit mehreren Beschäftigten zeigen wir Ihnen Lohnabrechnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden. Die Musterfälle sind dem Arbeitsalltag entnommen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Modul 1: Grundlagen und erste Abrechnung
- Einführung
- Programmaufruf über den DATEV Arbeitsplatz
- Die Ebenen von Lohn und Gehalt
- Neuanlageeines Mandanten
- Anlage der Mitarbeiter-Stammdaten
- Besonderheiten bei Stundenlohnempfängern
- Systemwechsel
- Abrechnungsprozessmit Lohn und Gehalt
- Hilfemedien
- Ausblick
Modul 2: Stammdaten und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen, Wiederabrechnung, Monatsabschluss
- Ausgangssituation
- Entgelterhöhung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Dienstwagen
- Zeitlohnstunden, Vorschuss, Überstunden
- Auswertungen kontrollieren
- Lohnabrechnung wiederholen
- Auswertungen
- Ausblick
Modul 3: Besonderheiten der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie Krankheit, Mutterschutz, Nachberechnung, Schätzung
- Ausgangssituation, Abrechnung Monat März
- Erkrankung – Entgeltfortzahlung
- Mutterschutz
- Auswertungen nach Monatsabschluss
- Rückwirkende Entgeltänderungen
- Zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlte Leistungen
- Kind krank
- Weitere Sachverhalte zum Monatsabschluss
- Ausblick
Modul 4: Besondere Beschäftigungsverhältnisse
- Ausgangssituation
- Minijob
- Kurzfristige Beschäftigung
- Midijob
- Weitere Sachverhalte zum Monatsabschluss (Bewegungsdaten/Lohnauswertungen)
- Werkstudent
- Gesellschafter-Geschäftsführer
- Weitere Sachverhalte zum Monatsabschluss (Bewegungsdaten/Mutterschutz)
Modul 5: Wiederkehrende Tätigkeiten und Lohnabrechnung optimieren
- Ende der Beschäftigung
- Lohn-Buchungsbeleg
- Schätzung
- Jahresabschlussarbeiten
- Online-Komponenten der Lohnabrechnung (Überblick)
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen mit fachlichen Vorkenntnissen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der manuellen Lohn- und Gehaltsabrechnung
Wir empfehlen den vorherigen Besuch des Seminars "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung"
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Carmen Picht
Mitarbeiterin der DATEV eG
Frau Carmen Picht ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Region Mitte. Sie ist seit 2003 im DATEV Außendienst tätig, zunächst im Bereich Jahresabschluss & Abschlussprüfung, dann im Geschäftsfeld Personalwirtschaft. Ihre Beratungsschwerpunkte umfassen DATEV LODAS, Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen sowie die digitalen Lohnprozesse. Zudem ist sie Referentin und Autorin für verschiedene Seminarformate in der Personalwirtschaft.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Weiterbildungsbescheinigung
