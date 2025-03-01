DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender

Für Ihre Auszubildenden, Neuanwender oder beruflichen Wiedereinsteiger haben wir ein modulares Schulungspaket zusammengestellt.

Unser modular aufgebautes Schulungspaket ermöglicht Ihnen eine flexible Einarbeitung in die DATEV-Programme. Sie lernen direkt am eigenen PC die Funktionen der Programme kennen und starten so sicher in die tägliche Praxis.

Am Beispiel von Musterfirmen mit mehreren Beschäftigten zeigen wir Ihnen Lohnabrechnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden. Die Musterfälle sind dem Arbeitsalltag entnommen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.