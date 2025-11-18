DATEV LODAS - Lohnabrechnung für Neuanwender

Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV LODAS durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV LODAS. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV LODAS durchzuführen.

Bitte beachten Sie

Das Seminar ist nicht für Anwender von Lohn und Gehalt geeignet. Anwendern von Lohn und Gehalt empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender"