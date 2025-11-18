Art.-Nr. 70869 |
Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung
Lernvideo (Vortrag)

DATEV LODAS - Lohnabrechnung für Neuanwender

Starten Sie sicher in die Praxis der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
  • Aufbau des Lohnprogramms
  • Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Musterfälle zu verschiedenen Themenbereichen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 4 Tage

Inhalte

Beschreibung

Sie haben bereits theoretische Kenntnisse zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Im Idealfall haben Sie das Seminar „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung“ besucht. Nun möchten Sie Abrechnungen mit dem Programm DATEV LODAS durchführen. Aufbauend auf Ihrem Grundlagenwissen bieten wir Ihnen in diesem Seminar eine fundierte Einarbeitung in die Nutzung von DATEV LODAS. Sie führen anhand mehrerer praxisnaher Musterfälle selbständig Lohnabrechnungen direkt am PC durch. Die Musterfälle decken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden ein breites Spektrum von Aufgabenstellungen ab. Checklisten helfen bei der Lösung der Aufgaben. Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, selbständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV LODAS durchzuführen.

Bitte beachten Sie
Das Seminar ist nicht für Anwender von Lohn und Gehalt geeignet. Anwendern von Lohn und Gehalt empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender"

Themen

  • Einführung in das Programm, das Bedienungskonzept und die Hilfe im Programm

  • Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitern

  • Ein- und Austritte von Mitarbeitern

  • Varianten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs

  • Bewegungs- und Stammdatenänderung

  • Erfassung von Fehlzeiten (Unterbrechung, Krankheit usw.)

  • Erstellung von Anträgen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz

  • Abrechnung von Firmenwagen und einer betrieblichen Altersvorsorge

  • Erstellung von Bescheinigungen (z. B. Entgeltersatzleistung)

  • Probe-, Lohn-, Wiederabrechnung sowie Nachberechnung

  • Rückübertragung und Bearbeitung von Auswertungen

  • Erstellen des Buchungsbelegs und Übergabe an das DATEV-Rechnungswesen

In der Seminarunterlage sind zusätzlich u.a. folgende Themen enthalten:

  • Archivierung und Abruf einer Lohn-Archiv-DVD

  • Schätzung von Sozialversicherungsbeiträgen

  • Erstellung von Sofortmeldungen

  • Elektronisches Rückmeldeverfahren

  • Datenübermittlung des Lohnnachweises an die Berufsgenossenschaft

  • Möglichkeiten der Datenübernahme

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen mit fachlichen Vorkenntnissen

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der manuellen Lohn-/Gehaltsabrechnung

  • Wir empfehlen den vorherigen Besuch des Seminars "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung"

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

