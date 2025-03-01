DATEV LODAS - Lohnabrechnung für Neuanwender (Module 1-6)
- Aufbau des Lohnprogramms
- Einzelne Schritte der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Für Ihre Auszubildenden, Neuanwender oder beruflichen Wiedereinsteiger haben wir ein modulares Schulungspaket zusammengestellt.
Unser modular aufgebautes Schulungspaket ermöglicht Ihnen eine flexible Einarbeitung in die DATEV-Programme. Sie lernen direkt am eigenen PC die Funktionen der Programme kennen und starten so sicher in die tägliche Praxis.
Am Beispiel von Musterfirmen mit mehreren Beschäftigten zeigen wir Ihnen Lohnabrechnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden. Die Musterfälle sind dem Arbeitsalltag entnommen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Modul 1: Grundlagen und erste Abrechnung
-
Programmaufruf über den DATEV Arbeitsplatz
-
Begriffsklärungen
-
Anlage der Mandanten-Stammdaten
-
Anlage der Mitarbeiter-Stammdaten
-
Bewegungsdaten
-
Daten senden und Durchführung einer Probeabrechnung
Modul 2: Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen
-
Ausgangssituation
-
Auswertungen/Auswertungssteuerung
-
Entgelterhöhung
-
VWL-Vertrag
-
Betriebliche Altersvorsorge
-
Dienstwagen
-
Zeitlohnstunden, Überstunden Vorschüsse
-
Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
Modul 3: Besonderheiten der Lohn- und Gehaltsabrechnung
-
Ausgangssituation
-
Lohnartenanlage
-
Erkrankung – Entgeltfortzahlung – Unterbrechung
-
Mutterschutz
-
Zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlte Leistungen
-
Rückwirkende Entgeltänderungen
-
Monatsabrechnung
Modul 4: Besondere Beschäftigungsverhältnisse
-
Geringfügig entlohnte Beschäftigung
-
Kurzfristige Beschäftigung
-
Übergangsbereich (Midijob/Gleitzone)
-
Werkstudent
-
Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH
-
Kind krank
Modul 5: Wiederkehrende Tätigkeiten - Buchungsbeleg, Zahlungsverkehr, Archivierung
-
Austritt eines Mitarbeiters
-
Buchungsbeleg
-
Zahlungsverkehr
-
Jahresabschlussarbeiten
-
Archiv-DVD
Modul 6: Lohnabrechnung optimieren
-
Mandanten-Manager
-
Extras | Einstellungen
-
Mitarbeiter übergreifend ändern
-
Beitragsschätzung
-
Automatische Abrechnung
-
Arbeitnehmer online
-
Unternehmen online
-
Exkurs in das Daten-Analyse-System
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender von DATEV LODAS mit fachlichen Vorkenntnissen in Kanzlei und Unternehmen
-
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundkenntnisse in der manuellen Lohn- und Gehaltsabrechnung
-
Wir empfehlen den vorherigen Besuch des Seminars "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung"
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michael Lillot
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Ratingen
Herr Michael Lillot ist Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH in Ratingen. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Implementierung und Optimierung von betrieblichen Prozessen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Bereits während des Studiums gründete der Referent das o.g. Unternehmen und entwickelte eigene Beratungsschwerpunkte zum Thema Entwicklungscontrolling. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Bildungsträger und Institutionen tätig.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.