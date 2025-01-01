DATEV LODAS classic/comfort - Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender
- Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Bauhauptgewerbe
- Umsetzung im DATEV-Programm LODAS
- Musterfall
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach Besuch des Seminars verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS Baulohnabrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.
Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS. Wir vermitteln Ihnen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, als auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Diese führen Sie anhand praxisorientierter Musterfälle selbstständig direkt am PC durch.
Wichtiger Hinweis
Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV Lohn und Gehalt geeignet. Diesen Anwendern empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort - BAULOHN im Bauhauptgewerbe für Neuanwender " (Art.-Nr. 70639).
Themen
Gesetzliche/tarifliche Grundlagen
Manuelle Abrechnungsbeispiele
Arbeitnehmerbezogenes Meldeverfahren
Arbeitszeitregelungen und Arbeitszeitkonten
ZVK-Beitragsermittlung
Winterbeschäftigungs-Umlage
Urlaubsabrechnung
Vermögenswirksame Leistungen
Saison-Kurzarbeitergeld (Anspruchsvoraussetzungen,Finanzierung, Schlechtwetter-Zeitraum, Arbeitszeitkonten)
Mehraufwands- und Zuschuss-Wintergeld
Komplette Abrechnung mit DATEV LODAS
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender von DATEV LODAS im Bereich der Baulohnabrechnung in Kanzlei und Unternehmen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Abrechnung von Standardlöhnen mit DATEV LODAS
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.