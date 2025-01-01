Nach Besuch des Seminars verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS Baulohnabrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS. Wir vermitteln Ihnen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, als auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Diese führen Sie anhand praxisorientierter Musterfälle selbstständig direkt am PC durch.

Wichtiger Hinweis

Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV Lohn und Gehalt geeignet. Diesen Anwendern empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort - BAULOHN im Bauhauptgewerbe für Neuanwender " (Art.-Nr. 70639).