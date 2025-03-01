Lernvideopaket: DATEV LODAS - Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender
- Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Bauhauptgewerbe
- Umsetzung in den DATEV Programmen LODAS classic/comfort
- Musterfall
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Durcharbeiten der fünf Lernvideo-Module verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS classic/comfort Baulohnrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.
Dieses Lernvideopaket bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS classic/comfort. Wir vermitteln Ihnen in den fünf Lernvideo-Modulen alles Wichtige und bereiten Sie gleichzeitig auf die praktische Anwendung vor.
Sie erlernen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen als auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Mit Hilfe von Musterfällen und detaillierten Anleitungen werden Sie mit der praktischen Nutzung vertraut gemacht und können so das erlernte Wissen selbstständig anwenden.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Modul 1: Grundlagen, Sozialkassenverfahren, Tipps zur Erfassung
- Einführung in die Baulohn-Abrechnung
- Gesetzliche und tarifliche Grundlagen
- Mandanten-Neuanlage und Mustermandant
- Sozialkassenverfahren
- Bearbeitungshinweise, Tipps & Tricks
- Modul 2: Arbeitszeitregelung, Arbeitszeitkonto, Grundsätze der Entlohnung
- Tarifliche Arbeitszeit
- Betriebliche Arbeitszeitregelung
- Einrichtung eines Arbeitszeitkontos
- Verwendung von Arbeitszeitguthaben
- Entlohnung in Baubetrieben
- Modul 3: Urlaubsregelung, Vermögensbildung, Altersvorsorge
- Grundlagen zur Urlaubsregelung im Bauhauptgewerbe
- Berechnung der Urlaubsvergütung und Mindesturlaubsvergütung
- Vermögensbildung
- Tarifliche Zusatzversorgung
- Förderung nach § 100 EstG
- Modul 4: Schlechtwetterzeitraum
- Saisonbedingter Ausfall
- Vermeidung von Saison-Kurzarbeitergeld
- Abrechnung von Saison-Kurzarbeitergeld
- Besonderheiten wie z.B. Krankheit und Saison-Kurzarbeitergeld
- Mehraufwandswintergeld
- Modul 5: 13. Monatseinkommen, Auszubildende, Eintritt eines AN, Schnittstelle FIBU
- Geltungsbereich und Berechnung vom 13. MEK
- Einrichtung und Meldeverfahren von Azubis
- Übernahme und Jahreswechsel nach Ausbildungsende
- Meldeverfahren bei Neueintritt
- Vortragswerte im Laufe des Kalenderjahres bzw. zum 1. Januar
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV LODAS classic/comfort im Bereich der Baulohnabrechnung in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Abrechnung von Standardlöhnen mit LODAS classic/comfort
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Marion Petersen
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Marion Petersen ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Kiel. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Marion Petersen war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV als Steuerfachangestellte in verschiedenen Steuerkanzleien tätig.
