Art.-Nr. 70639 |
Präsenzseminar mit Übung
Art.-Nr. 77466 |
Online-Seminar mit Übung

DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort - Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender

Löhne im Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei abrechnen
  • Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Bauhauptgewerbe
  • Umsetzung im DATEV-Programm Lohn und Gehalt
  • Musterfall
Einmalig
723,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 3 Tage

Inhalte

Beschreibung

Nach Besuch des Seminars verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV Lohn und Gehalt Baulohnabrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.
Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt. Wir vermitteln Ihnen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen wie auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Diese führen Sie anhand praxisorientierter Musterfälle selbstständig direkt am PC durch.

Wichtiger Hinweis
Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV-LODAS geeignet. Diesen Anwender empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV LODAS classic/comfort - BAULOHN im Bauhauptgewerbe für Neuanwender" (Art.-Nr. 70070).

Themen

  • Gesetzliche/tarifliche Grundlagen

  • Manuelle Abrechnungsbeispiele

  • Arbeitnehmerbezogenes Meldeverfahren

  • Arbeitszeitregelung und Arbeitszeitkonten

  • ZVK-Beitragsermittlung

  • Winterbeschäftigungs-Umlage

  • Urlaubsabrechnung

  • Vermögenswirksame Leistungen

  • Saison-Kurzarbeitergeld (Anspruchsvoraussetzungen, Finanzierung, Schlechtwetter-Zeitraum, Arbeitszeitkonten)

  • Mehraufwands- und Zuschuss-Wintergeld

  • Komplette Abrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt im Bereich der Baulohnabrechnung in Kanzlei und Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Abrechnung von Standardlöhnen mit DATEV Lohn und Gehalt

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Kaffee-Quartier 3
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 13.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 70639 | Präsenzseminar mit Übung

DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort - Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender

Löhne im Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei abrechnen
Einmalig
723,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 70069

Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung
Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 70911

DATEV Lohn und Gehalt - Lohnabrechnung für Neuanwender
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online

Zusatzprodukte

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 10391

Titel-Aboanlage Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht