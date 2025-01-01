Art.-Nr. 70639 |
DATEV Lohn und Gehalt - Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender

Löhne im Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei abrechnen.
  • Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Bauhauptgewerbe
  • Umsetzung im DATEV-Programm Lohn und Gehalt
  • Musterfall
Einmalig
648,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 3 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars:

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Nach Besuch des Seminars verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort Baulohnabrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort. Wir vermitteln Ihnen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen als auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Diese führen Sie anhand praxisorientierter Musterfälle selbstständig direkt am PC durch.

Wichtiger Hinweis

Dieses Seminar ist nicht für Anwender von DATEV LODAS geeignet. Diesen Anwendern empfehlen wir den Besuch des Seminars "DATEV LODAS classic/comfort - BAULOHN im Bauhauptgewerbe für Neuanwender" (Art.-Nr. 70070).

Themen

  • Gesetzliche/tarifliche Grundlagen

  • Manuelle Abrechnungsbeispiele

  • Arbeitnehmerbezogenes Meldeverfahren

  • Arbeitszeitregelungen und Arbeitszeitkonten

  • ZVK-Beitragsermittlung

  • Winterbeschäftigungs-Umlage

  • Urlaubsabrechnung

  • Vermögenswirksame Leistungen

  • Saison-Kurzarbeitergeld (Anspruchsvoraussetzungen, Finanzierung, Schlechtwetter-Zeitraum, Arbeitszeitkonten)

  • Mehraufwands- und Zuschuss-Wintergeld

  • Komplette Abrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort im Bereich der Baulohnabrechnung in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Abrechnung von Standardlöhnen mit Lohn und Gehalt classic/comfort

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 01.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

