Nach dem Durcharbeiten der fünf Lernvideo-Module verfügen Sie über alle Grundkenntnisse, um mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort Baulohnrechnungen für das Bauhauptgewerbe sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Dieses Lernvideopaket bietet Ihnen eine fundierte Einarbeitung in die Baulohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort. Wir vermitteln Ihnen in den fünf Lernvideo-Modulen alles Wichtige und bereiten Sie gleichzeitig auf die praktische Anwendung vor.

Sie erlernen sowohl die fachlichen Kenntnisse zu den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen als auch die konkrete Abrechnung im DATEV-Programm. Mit Hilfe von Musterfällen und detaillierten Anleitungen werden Sie mit der praktischen Nutzung vertraut gemacht und können so das erlernte Wissen selbstständig anwenden.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.