Deutsche Übersetzung der ISA inklusive der zu beachtenden nationalen Besonderheiten ISA [DE] und aktuelle IDW-Verlautbarungen jederzeit im Zugriff - in der Kanzlei sowie vor Ort bei Mandanten.

Die International Standards on Auditing (ISA) in einer deutschen modifizierten Fassung ISA [DE] und bestimmte IDW-Prüfungsstandards bilden zusammen die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfungen (GoA). Die Einhaltung und Umsetzung der Standards ist Basis für die erfolgreiche Teilnahme an der externen Qualitätskontrolle.

Das Zusatzmodul Abschlussprüfung Prüfungsstandards enthält die ISA [DE] und sämtliche aktuellen IDW-Verlautbarungen in Form von PDF-Dokumenten, so dass Sie darin jederzeit nachschlagen können. Zusätzlich steht die Dokumentvorlage Arbeitspapier zur Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (IDW PS 720) zur Verfügung.