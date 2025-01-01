Abschlussprüfung comfort
- All-in-one-Lösung zur Dokumentation und Berichtschreibung für Jahresabschlussprüfung und Jahresabschlusserstellung
- Ein Prüfungsansatz für ISA [DE] und IDW PS KMU
- Flexibles Arbeiten mit Risiken und Prüfungshandlungen für Prüffelder in der neuen DATEV-Cloud-Anwendung
- Standardisierung und Führung durch den Prüfungsprozess
Inhalte
Beschreibung
Führen Sie Jahresabschlussprüfungen wirtschaftlich durch und beachten Sie dabei alle gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.
Mit einem Prüfungsansatz wird die Durchführung und Dokumentation der Jahresabschlussprüfung sowohl nach ISA [DE] als auch nach IDW PS KMU unterstützt. Sie werden durch den gesamten Prüfungsprozess navigiert. Das Erfassen und Beurteilen von identifizierten Risiken sowie die Dokumentation der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder erfolgt in der integrierten DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Die weiteren Prüfungsschritte erfolgen in DATEV Abschlussprüfung comfort. Der Datenaustausch zwischen Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und Abschlussprüfung comfort wird über eine Hybridschnittstelle sichergestellt.
Berichtsvorlagen nach IDW PS 450 n. F. (10.2021) unterstützen bei der passgenauen Berichtschreibung und ein fragengesteuerter Assistent bei der Erteilung von Bestätigungsvermerken nach der IDW PS 400-er-Reihe.
Führen Sie die Dokumentation und die Berichtschreibung für Jahresabschlusserstellungen analog durch.
Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung nach IDW S7 (03.2021) unterstützt Sie bei Ihrer Dokumentation.
Berichtsvorlagen nach IDW S7 (03.2021) sorgen für eine passgenaue Berichtsschreibung.
Hinweis: Ein Zusatzmodul zum DATEV Mehrwert-Angebot und Alternativ zu Abschlussprüfung comfort ist Abschlussprüfung comfort DATEV-Mehrwert-Angebot (Art.-Nr. 50002)
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|
Abschlussprüfung comfort
|
Abschlussprüfung compact
|
Jahresabschlusspüfung
|
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder in der DATEV-Cloud-Anwendung
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Erfassung und Beurteilung von Risiken in der DATEV-Cloud-Anwendung
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Prüfungselemente filtern
|✓
|✗
|
Arbeitspapiere an kanzleiindividuelle Standards anpassen
|✓
|✗
|
Ein Zentraldokument für beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU
|✓
|✗
|
Abschlussdaten
|
Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung
|✓
|✓
|
Berichte
|
Während der Berichtsbearbeitung Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen im
Erstellfeld/Prüffeld vornehmen
|✓
|✓
|
PDF-Dokumente einfügen
|✓
|✓
|
Steuern des Dokumentenumfangs durch Anzeigebedingungen
|✓
|✓
|
Bedingungsassistent mit Vorbelegungsprofilen
|✓
|✓
|
Erstellen von individuellen Kanzlei-Dokumentvorlagen
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte für die Jahresabschlusserstellung (BStBK 4/2010 und IDW S7
(03.2021))
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte zur Jahresabschlussprüfung (IDW PS 450 n.F. (10.2021))
|✓
|✓
|
Auswertungen
|
Trendentwicklung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
|✓
|✓
|
Zusätzliches Anlagenverzeichnis erstellen
|✓
|✓
|
Tabellenfunktion zur Erstellung von rechnenden Tabellen
|✓
|✓
|
Grafiken und Diagramme auf Basis von Kalkulationstabellen erstellen
|✓
|✓
|
Vielzahl an Auswertungen (Mehrjahresvergleiche und Kapitalflussrechnung)
|✓
|✓
|
Ausgabe
|
Ausgabe als PDF-Dokument
|✓
|✓
|
Druck und Bindung im Kanzlei-Design
|✓
|✓
|
Programmverbindungen
|
Integrierte Absprungpunkte zu DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Zugriff auf die Vorlagen zur Erstellung und Prüfung über das Programm
„DATEV Vorlagenverwaltung“ im DATEV Arbeitsplatz
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu Unternehmen online
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Datenprüfung
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV DMS/Dokumentenablage
|✓
|✓
|
Direktaufruf von Kanzlei-Rechnungswesen
|✓
|✓
|
Übermittlung der Abschlussdaten an das Finanzamt (E-Bilanz)
|✓
|✓
|
Offenlegung an den Bundesanzeiger/an das Unternehmensregister durchführen
|✓
|✓