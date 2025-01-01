Führen Sie Jahresabschlussprüfungen wirtschaftlich durch und beachten Sie dabei alle gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.

Mit einem Prüfungsansatz wird die Durchführung und Dokumentation der Jahresabschlussprüfung sowohl nach ISA [DE] als auch nach IDW PS KMU unterstützt. Sie werden durch den gesamten Prüfungsprozess navigiert. Das Erfassen und Beurteilen von identifizierten Risiken sowie die Dokumentation der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder erfolgt in der integrierten DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Die weiteren Prüfungsschritte erfolgen in DATEV Abschlussprüfung comfort. Der Datenaustausch zwischen Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und Abschlussprüfung comfort wird über eine Hybridschnittstelle sichergestellt.

Berichtsvorlagen nach IDW PS 450 n. F. (10.2021) unterstützen bei der passgenauen Berichtschreibung und ein fragengesteuerter Assistent bei der Erteilung von Bestätigungsvermerken nach der IDW PS 400-er-Reihe.

Führen Sie die Dokumentation und die Berichtschreibung für Jahresabschlusserstellungen analog durch.

Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung nach IDW S7 (03.2021) unterstützt Sie bei Ihrer Dokumentation.

Berichtsvorlagen nach IDW S7 (03.2021) sorgen für eine passgenaue Berichtsschreibung.

Hinweis: Ein Zusatzmodul zum DATEV Mehrwert-Angebot und Alternativ zu Abschlussprüfung comfort ist Abschlussprüfung comfort DATEV-Mehrwert-Angebot (Art.-Nr. 50002)