Abschlussprüfung comfort

  • All-in-one-Lösung zur Dokumentation und Berichtschreibung für Jahresabschlussprüfung und Jahresabschlusserstellung
  • Ein Prüfungsansatz für ISA [DE] und IDW PS KMU
  • Flexibles Arbeiten mit Risiken und Prüfungshandlungen für Prüffelder in der neuen DATEV-Cloud-Anwendung
  • Standardisierung und Führung durch den Prüfungsprozess
Beschreibung

Führen Sie Jahresabschlussprüfungen wirtschaftlich durch und beachten Sie dabei alle gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.

Mit einem Prüfungsansatz wird die Durchführung und Dokumentation der Jahresabschlussprüfung sowohl nach ISA [DE] als auch nach IDW PS KMU unterstützt. Sie werden durch den gesamten Prüfungsprozess navigiert. Das Erfassen und Beurteilen von identifizierten Risiken sowie die Dokumentation der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder erfolgt in der integrierten DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Die weiteren Prüfungsschritte erfolgen in DATEV Abschlussprüfung comfort. Der Datenaustausch zwischen Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und Abschlussprüfung comfort wird über eine Hybridschnittstelle sichergestellt.

Berichtsvorlagen nach IDW PS 450 n. F. (10.2021) unterstützen bei der passgenauen Berichtschreibung und ein fragengesteuerter Assistent bei der Erteilung von Bestätigungsvermerken nach der IDW PS 400-er-Reihe.

Führen Sie die Dokumentation und die Berichtschreibung für Jahresabschlusserstellungen analog durch.

Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung nach IDW S7 (03.2021) unterstützt Sie bei Ihrer Dokumentation.

Berichtsvorlagen nach IDW S7 (03.2021) sorgen für eine passgenaue Berichtsschreibung.

Hinweis: Ein Zusatzmodul zum DATEV Mehrwert-Angebot und Alternativ zu Abschlussprüfung comfort ist Abschlussprüfung comfort DATEV-Mehrwert-Angebot (Art.-Nr. 50002)

Funktion Abschlussprüfung comfort
  Abschlussprüfung compact
Jahresabschlusspüfung
   
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Erfassung und Beurteilung von Risiken in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Prüfungselemente filtern
  
Arbeitspapiere an kanzleiindividuelle Standards anpassen
  
Ein Zentraldokument für beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU
  
Abschlussdaten
   
Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung
  
Berichte
   
Während der Berichtsbearbeitung Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen im Erstellfeld/Prüffeld vornehmen
  
PDF-Dokumente einfügen
  
Steuern des Dokumentenumfangs durch Anzeigebedingungen
  
Bedingungsassistent mit Vorbelegungsprofilen
  
Erstellen von individuellen Kanzlei-Dokumentvorlagen
  
Dokumentvorlagen für Berichte für die Jahresabschlusserstellung (BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021))
  
Dokumentvorlagen für Berichte zur Jahresabschlussprüfung (IDW PS 450 n.F. (10.2021))
  
Auswertungen
   
Trendentwicklung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
  
Zusätzliches Anlagenverzeichnis erstellen
  
Tabellenfunktion zur Erstellung von rechnenden Tabellen
  
Grafiken und Diagramme auf Basis von Kalkulationstabellen erstellen
  
Vielzahl an Auswertungen (Mehrjahresvergleiche und Kapitalflussrechnung)
  
Ausgabe
   
Ausgabe als PDF-Dokument
  
Druck und Bindung im Kanzlei-Design
  
Programmverbindungen
   
Integrierte Absprungpunkte zu DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Zugriff auf die Vorlagen zur Erstellung und Prüfung über das Programm „DATEV Vorlagenverwaltung“ im DATEV Arbeitsplatz
  
Schnittstelle zu Unternehmen online
  
Schnittstelle zu DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
  
Schnittstelle zu DATEV Datenprüfung
  
Schnittstelle zu DATEV DMS/Dokumentenablage
  
Direktaufruf von Kanzlei-Rechnungswesen
  
Übermittlung der Abschlussdaten an das Finanzamt (E-Bilanz)
  
Offenlegung an den Bundesanzeiger/an das Unternehmensregister durchführen
  

Abschlussprüfung comfort

