DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
- Risiken nach ISA [DE] und nach IDW PS KMU bei einer Jahresabschlussprüfung in der DATEV-Cloud-Anwendung erfassen, beurteilen und überwachen
- Prüfungshandlungen für Prüffelder planen, mit Risiken verknüpfen und mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten dokumentieren
- Vollständige Prozessintegration innerhalb der Arbeitspapier-Bearbeitung mit DATEV Abschlussprüfung comfort
- Transparenz im Prüfungsteam zu allen erfassten Risiken und darauf durchgeführter Reaktionen
Nutzungsvoraussetzungen
DATEV Abschlussprüfung comfort.
PC- oder Server-System mit Internetzugang oder ein internetfähiges mobiles Endgerät.
Auf dem verwendeten mobilen Endgerät ist die aktuelle Version der App DATEV SmartLogin aus dem Apple® App Store® oder Google Play Store installiert.
DATEV SmartLogin / DATEV SmartCard ist erfolgreich registriert.
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV-Cloud-Anwendung unterstützt den verantwortlichen Abschlussprüfer oder die verantwortliche Abschlussprüferin beim Erfassen und Beurteilen von Risiken falscher Darstellungen im Jahresabschluss und der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder. Der risikoorientierte Prüfungsansatz nach ISA [DE] / IDW PS KMU steht dabei im Mittelpunkt.
In der DATEV-Cloud-Anwendung können Risiken nach ISA [DE] sowie nach IDW PS KMU erfasst, beurteilt und überwacht werden. Erfasste Risiken können in der Prüfungsplanung mit vorgeschlagenen oder individuell erfassten Prüfungshandlungen verknüpft werden. Die im Anschluss durchgeführten Prüfungshandlungen lassen sich mit vielen Formatierungsmöglichkeiten dokumentieren.
Die weitere Dokumentation zur Auftragsannahme, Verständnisgewinnung von Einheit und Umfeld, IKS-Prüfung, der Berichtskritik sowie der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung erfolgt innerhalb der DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort.
Eine Hybrid-Schnittstelle sorgt für den Datenaustausch zwischen beiden Lösungen.
Ausblick: In mehreren Ausbaustufen werden weitere Teilprozesse, Funktionen und Content von DATEV Abschlussprüfung comfort in die DATEV-Cloud-Lösung verlagert.
Leistungen
Leistungen der DATEV-Cloud-Anwendung:
- Risiken orts- und plattformunabhängig erfassen, beurteilen und überwachen
- Beurteilung von Risiken auf Abschluss- und Aussageebene, Auswahl von betroffenen Prüffeldern und IKS-Prozessen
- Auswahl von vorgeschlagenen Prüfungshandlungen und Erfassung von individuellen Prüfungshandlungen
- Eine umfassende Prüffeldübersicht und die direkte Verknüpfung von Prüfungshandlungen mit Risiken erlauben eine bessere Abdeckung identifizierter Risiken
- Dokumentation durchgeführter Prüfungshandlungen mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten
- Übersichten in der Prüfungsplanung und -durchführung sorgen für einen Überblick über den aktuellen Stand der Prüfung
- Fortschrittsanzeigen erleichtern die Nachverfolgung und das Erkennen von offenen Punkten
- Datenaustausch via Hybrid-Schnittstelle zwischen der Cloud-Anwendung und der On-Premises-Anwendung.
Leistungen der On-Premises-Anwendung:
- Beide Prüfungsmethoden (ISA [DE] und IDW PS KMU) werden mit einem Prüfungsansatz "DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU" zur Verfügung gestellt (ab DATEV-Programme 17.0)
- Entscheidungshilfe für die Anwendung von ISA [DE] oder IDW PS KMU inklusive prozessuale Prüfungsunterstützung
- Arbeitspapiere für die detaillierte Prüfung von Anhang und Lagebericht
- Absprungpunkte aus Abschlussprüfung comfort zu den jeweiligen Prozessschritten in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
- Spezifische Vorlagen, sog. Prüfungshilfen, z.B. für die Dokumentation von IKS-Prozessen, Musteranschreiben und Auftragsbestätigungsschreiben für die Dokumentation der Sachverhalte