Die DATEV-Cloud-Anwendung unterstützt den verantwortlichen Abschlussprüfer oder die verantwortliche Abschlussprüferin beim Erfassen und Beurteilen von Risiken falscher Darstellungen im Jahresabschluss und der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder. Der risikoorientierte Prüfungsansatz nach ISA [DE] / IDW PS KMU steht dabei im Mittelpunkt.

In der DATEV-Cloud-Anwendung können Risiken nach ISA [DE] sowie nach IDW PS KMU erfasst, beurteilt und überwacht werden. Erfasste Risiken können in der Prüfungsplanung mit vorgeschlagenen oder individuell erfassten Prüfungshandlungen verknüpft werden. Die im Anschluss durchgeführten Prüfungshandlungen lassen sich mit vielen Formatierungsmöglichkeiten dokumentieren.

Die weitere Dokumentation zur Auftragsannahme, Verständnisgewinnung von Einheit und Umfeld, IKS-Prüfung, der Berichtskritik sowie der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung erfolgt innerhalb der DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort.

Eine Hybrid-Schnittstelle sorgt für den Datenaustausch zwischen beiden Lösungen.

Ausblick: In mehreren Ausbaustufen werden weitere Teilprozesse, Funktionen und Content von DATEV Abschlussprüfung comfort in die DATEV-Cloud-Lösung verlagert.