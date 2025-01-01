Art.-Nr. 40696 |
Abschlussprüfung compact

  • Vorlagen für Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021) sowie für Prüfungsberichte nach IDW PS 450 n.F. (10.2021)
  • Alle Berichte mit Auswertungen, Kennzahlen und Mehrjahresvergleichen in einheitlichem Layout erstellen
  • Zeitsparend offenlegen (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) erstellen
Inhalte

Beschreibung

Erfüllen Sie die gestiegenen Qualitätsanforderungen an die Jahresabschlusserstellung und verbessern Sie damit die Chancen Ihrer Mandanten bei der Kreditvergabe.

Abschlussprüfung compact ist die preisgünstige Lösung für die qualifizierte Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilung nach den aktuellen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Außerdem können Sie Prüfungsberichte für gesetzliche und freiwillige Prüfungen erstellen.

Leistungen

  • Berichte erstellen, individualisieren und ansprechend gestalten

    • Erstellung oder Prüfung - mit den Dokumentvorlagen nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021), Vorlagen für Anhang und Lagebericht und Dokumentvorlagen nach IDW PS 450 n.F. (10.2021) unterstützen wir Sie bei allen Anforderungen des Berufsstands.

    • Mithilfe eines Bedingungsassistenten fügen Sie den benötigten Bestätigungsvermerk nach der neuen IDW PS 400-er Reihe ein.

    • Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen und Aufgaben, die sich während der Berichtsbearbeitung ergeben, können im Erstellfeld zentral je Posten oder Konto erfasst werden.

    • Mit der integrierten Tabellenkalkulation können Sie individuelle Kalkulationen und Berechnungen erstellen, um einzelne Sachverhalte klar und strukturiert abzubilden.

    • Die Attraktivität des Jahresabschlusses erhöhen Sie durch Grafiken und Diagramme zur Veranschaulichung wesentlicher Sachverhalte und Eckdaten.

    • Bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der Unternehmenszahlen unterstützen Sie neben den Standardauswertungen u. a. Kennzahlen über drei Jahre und Bilanzanalysen, Mehrjahresvergleiche, Kapitalflussrechnungen inkl. Kontennachweise und Ergebnisverwendung je Gesellschafter.

  • Dokumentation für Jahresabschlusserstellungen

    • Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung nach IDW S7 (03.2021) unterstützt Sie bei der Abwicklung und Dokumentation des Erstellungsauftrags.

  • Jahresabschlüsse veröffentlichen

    • Mit dem Assistenten zur Offenlegung kann der Jahresabschluss inkl. Anhang an den elektronischen Bundesanzeiger/Unternehmensregister übermittelt werden.

    • Optional kann eine XBRL-Datei zur Offenlegung erstellt und an den Mandanten zur Einreichung beim elektronischen Bundesanzeiger/Unternehmensregister weitergeleitet werden.

  • Die erstellten Dokumente können Sie zur Archivierung an das Dokumentennanagement übergeben.

Produktvergleich

Funktion Abschlussprüfung comfort
  Abschlussprüfung compact
Jahresabschlusspüfung
   
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Erfassung und Beurteilung von Risiken in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Prüfungselemente filtern
  
Arbeitspapiere an kanzleiindividuelle Standards anpassen
  
Ein Zentraldokument für beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU
  
Abschlussdaten
   
Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung
  
Berichte
   
Während der Berichtsbearbeitung Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen im Erstellfeld/Prüffeld vornehmen
  
PDF-Dokumente einfügen
  
Steuern des Dokumentenumfangs durch Anzeigebedingungen
  
Bedingungsassistent mit Vorbelegungsprofilen
  
Erstellen von individuellen Kanzlei-Dokumentvorlagen
  
Dokumentvorlagen für Berichte für die Jahresabschlusserstellung (BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021))
  
Dokumentvorlagen für Berichte zur Jahresabschlussprüfung (IDW PS 450 n.F. (10.2021))
  
Auswertungen
   
Trendentwicklung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
  
Zusätzliches Anlagenverzeichnis erstellen
  
Tabellenfunktion zur Erstellung von rechnenden Tabellen
  
Grafiken und Diagramme auf Basis von Kalkulationstabellen erstellen
  
Vielzahl an Auswertungen (Mehrjahresvergleiche und Kapitalflussrechnung)
  
Ausgabe
   
Ausgabe als PDF-Dokument
  
Druck und Bindung im Kanzlei-Design
  
Programmverbindungen
   
Integrierte Absprungpunkte zu DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
  
Zugriff auf die Vorlagen zur Erstellung und Prüfung über das Programm „DATEV Vorlagenverwaltung“ im DATEV Arbeitsplatz
  
Schnittstelle zu Unternehmen online
  
Schnittstelle zu DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
  
Schnittstelle zu DATEV Datenprüfung
  
Schnittstelle zu DATEV DMS/Dokumentenablage
  
Direktaufruf von Kanzlei-Rechnungswesen
  
Übermittlung der Abschlussdaten an das Finanzamt (E-Bilanz)
  
Offenlegung an den Bundesanzeiger/an das Unternehmensregister durchführen
  

