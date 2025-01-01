Abschlussprüfung compact
- Vorlagen für Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021) sowie für Prüfungsberichte nach IDW PS 450 n.F. (10.2021)
- Alle Berichte mit Auswertungen, Kennzahlen und Mehrjahresvergleichen in einheitlichem Layout erstellen
- Zeitsparend offenlegen (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) erstellen
Inhalte
Beschreibung
Erfüllen Sie die gestiegenen Qualitätsanforderungen an die Jahresabschlusserstellung und verbessern Sie damit die Chancen Ihrer Mandanten bei der Kreditvergabe.
Abschlussprüfung compact ist die preisgünstige Lösung für die qualifizierte Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilung nach den aktuellen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Außerdem können Sie Prüfungsberichte für gesetzliche und freiwillige Prüfungen erstellen.
Leistungen
-
Berichte erstellen, individualisieren und ansprechend gestalten
-
Erstellung oder Prüfung - mit den Dokumentvorlagen nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021), Vorlagen für Anhang und Lagebericht und Dokumentvorlagen nach IDW PS 450 n.F. (10.2021) unterstützen wir Sie bei allen Anforderungen des Berufsstands.
-
Mithilfe eines Bedingungsassistenten fügen Sie den benötigten Bestätigungsvermerk nach der neuen IDW PS 400-er Reihe ein.
-
Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen und Aufgaben, die sich während der Berichtsbearbeitung ergeben, können im Erstellfeld zentral je Posten oder Konto erfasst werden.
-
Mit der integrierten Tabellenkalkulation können Sie individuelle Kalkulationen und Berechnungen erstellen, um einzelne Sachverhalte klar und strukturiert abzubilden.
-
Die Attraktivität des Jahresabschlusses erhöhen Sie durch Grafiken und Diagramme zur Veranschaulichung wesentlicher Sachverhalte und Eckdaten.
-
Bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der Unternehmenszahlen unterstützen Sie neben den Standardauswertungen u. a. Kennzahlen über drei Jahre und Bilanzanalysen, Mehrjahresvergleiche, Kapitalflussrechnungen inkl. Kontennachweise und Ergebnisverwendung je Gesellschafter.
-
-
Dokumentation für Jahresabschlusserstellungen
- Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung nach IDW S7 (03.2021) unterstützt Sie bei der Abwicklung und Dokumentation des Erstellungsauftrags.
-
Jahresabschlüsse veröffentlichen
-
Mit dem Assistenten zur Offenlegung kann der Jahresabschluss inkl. Anhang an den elektronischen Bundesanzeiger/Unternehmensregister übermittelt werden.
-
Optional kann eine XBRL-Datei zur Offenlegung erstellt und an den Mandanten zur Einreichung beim elektronischen Bundesanzeiger/Unternehmensregister weitergeleitet werden.
-
-
Die erstellten Dokumente können Sie zur Archivierung an das Dokumentennanagement übergeben.
Produktvergleich
|Funktion
|
Abschlussprüfung comfort
|
Abschlussprüfung compact
|
Jahresabschlusspüfung
|
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder in der DATEV-Cloud-Anwendung
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Erfassung und Beurteilung von Risiken in der DATEV-Cloud-Anwendung
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Prüfungselemente filtern
|✓
|✗
|
Arbeitspapiere an kanzleiindividuelle Standards anpassen
|✓
|✗
|
Ein Zentraldokument für beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU
|✓
|✗
|
Abschlussdaten
|
Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung
|✓
|✓
|
Berichte
|
Während der Berichtsbearbeitung Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen im
Erstellfeld/Prüffeld vornehmen
|✓
|✓
|
PDF-Dokumente einfügen
|✓
|✓
|
Steuern des Dokumentenumfangs durch Anzeigebedingungen
|✓
|✓
|
Bedingungsassistent mit Vorbelegungsprofilen
|✓
|✓
|
Erstellen von individuellen Kanzlei-Dokumentvorlagen
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte für die Jahresabschlusserstellung (BStBK 4/2010 und IDW S7
(03.2021))
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte zur Jahresabschlussprüfung (IDW PS 450 n.F. (10.2021))
|✓
|✓
|
Auswertungen
|
Trendentwicklung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
|✓
|✓
|
Zusätzliches Anlagenverzeichnis erstellen
|✓
|✓
|
Tabellenfunktion zur Erstellung von rechnenden Tabellen
|✓
|✓
|
Grafiken und Diagramme auf Basis von Kalkulationstabellen erstellen
|✓
|✓
|
Vielzahl an Auswertungen (Mehrjahresvergleiche und Kapitalflussrechnung)
|✓
|✓
|
Ausgabe
|
Ausgabe als PDF-Dokument
|✓
|✓
|
Druck und Bindung im Kanzlei-Design
|✓
|✓
|
Programmverbindungen
|
Integrierte Absprungpunkte zu DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Zugriff auf die Vorlagen zur Erstellung und Prüfung über das Programm
„DATEV Vorlagenverwaltung“ im DATEV Arbeitsplatz
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu Unternehmen online
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Datenprüfung
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV DMS/Dokumentenablage
|✓
|✓
|
Direktaufruf von Kanzlei-Rechnungswesen
|✓
|✓
|
Übermittlung der Abschlussdaten an das Finanzamt (E-Bilanz)
|✓
|✓
|
Offenlegung an den Bundesanzeiger/an das Unternehmensregister durchführen
|✓
|✓