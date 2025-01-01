Erfüllen Sie die gestiegenen Qualitätsanforderungen an die Jahresabschlusserstellung und verbessern Sie damit die Chancen Ihrer Mandanten bei der Kreditvergabe.

Abschlussprüfung compact ist die preisgünstige Lösung für die qualifizierte Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilung nach den aktuellen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Außerdem können Sie Prüfungsberichte für gesetzliche und freiwillige Prüfungen erstellen.