Abschlussprüfung comfort DATEV Mehrwert-Angebot
- All-in-one-Lösung zur Dokumentation und Berichtschreibung für Jahresabschlussprüfung und Jahresabschlusserstellung
- Ein Arbeitspapieransatz für beide Prüfungsansätze – ISA [DE] und IDW PS KMU
- Flexible Erfassung, Beurteilung und Überwachung der Risiken über die neue Cloud-Anwendung
- Standardisierung und Führung durch den Prüfungsprozess
Inhalte
Beschreibung
Führen Sie Ihre Jahresabschlussprüfungen wirtschaftlich durch und beachten Sie dabei alle gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.
Mit einem Arbeitspapieransatz werden beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU unterstützt. Sie werden durch den gesamten Prüfungsprozess navigiert. Die Pflicht zur gesonderten Identifizierung und Beurteilung von Risiken erfolgt in der integrierten Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Die weiteren Prüfungsschritte, z.B. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung erfolgen in DATEV Abschlussprüfung comfort. Der Datenaustausch zwischen DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und Abschlussprüfung comfort wird über eine Hybridschnittstelle sichergestellt.
Berichtsvorlagen nach IDW PS 450 n. F. unterstützen bei der passgenauen Berichtsschreibung und ein fragengesteuerter Assistent bei der Erteilung von Bestätigungsvermerken nach der IDW PS 400-er-Reihe.
Führen Sie die Dokumentation und die Berichtschreibung für Jahresabschlusserstellungen analog durch.
Die Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilungen nach IDW S7 unterstützen Sie bei Ihrer Dokumentation.
Berichtsvorlagen nach IDW S7 sorgen für eine passgenaue Berichtsschreibung.
Leistungen
- Abschlussdaten importieren und bearbeiten
- Nach dem Import der Summen- und Saldenliste nehmen Sie individuelle Kontenzuordnungen per Drag & Drop vor und erstellen somit eine auf den Mandanten zugeschnittene Zuordnungstabelle.
- Für Umbuchungen, Umgliederungen oder Nachbuchungen stehen Ihnen diverse Buchungsstandards wie z. B. Handels-/Steuerrecht, Vor-/Hauptprüfung, IAS/IFRS oder VFE-Lage/Cashflow zur Verfügung.
- Dokumentation erstellen für Jahresabschlussprüfungen ab 2023
- Auf ISA [DE] und IDW PS KMU angepasste Dokumentvorlagen für Arbeitspapiere zu allen Prüffeldern und Phasen des Prüfungsprozesses unterstützen Sie bei der Abwicklung und Dokumentation des Prüfungsauftrags.
- Entscheidungshilfe für die Anwendung von ISA [DE] oder IDW PS KMU inklusive prozessuale Prüfungsunterstützung.
- Risiken über die DATEV-Cloud Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation orts- und plattformunabhängig erfassen, beurteilen und überwachen (vgl. Art.-Nr. 42845 ).
- Spezifische Vorlagen, sog. Prüfungshilfen, z.B. für die Dokumentation von IKS-Prozessen, Musteranschreiben und Auftragsbestätigungsschreiben helfen bei der Dokumentation der Sachverhalte.
- Dokumentation für Jahresabschlusserstellungen
- Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilungen nach IDW S7 unterstützt Sie bei der Abwicklung und Dokumentation des Erstellungsauftrags.
- Bericht erstellen
- Mit der Dokumentvorlage nach IDW PS 450 n.F. bzw. IDW S7 erstellen Sie Ihren Bericht für die Jahresabschlussprüfung und -erstellung und dokumentieren somit die Ergebnisse.
- Mithilfe eines Bedingungsassistenten fügen Sie den benötigten Bestätigungsvermerk nach der IDW PS 400-er Reihe ein.
- Sie haben stets ein aktuelles Zahlenmaterial durch Programmverbindungen z.B. zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder durch den Import von Fremddaten.
- Mit der integrierten Tabellenkalkulation können Sie individuelle Kalkulationen und Berechnungen erstellen, um einzelne Sachverhalte klar und strukturiert abzubilden.
- Sichere Kommunikation mit der Mandantschaft
- Die Cloud-Anwendung DATEV Mandantendialog Jahresabschluss (Art.-Nr. 42833 ) hilft Ihnen bei der sicheren und einfachen Kommunikation und dem Unterlagenaustausch mit Ihrer Mandantschaft rund um die Jahresabschlussprüfung und Jahresabschlusserstellung.
- Direkt aus den Fragen in den Arbeitspapieren in DATEV Abschlussprüfung fordern Sie ortsunabhängig Informationen und Unterlagen an.
- Revisionssichere Ablage
- Die erstellten Berichte und Arbeitspapiere können Sie zur Archivierung an die Dokumentenverwaltung übergeben.