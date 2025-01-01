Abschlussprüfung comfort DATEV Mehrwert-Angebot

Führen Sie Ihre Jahresabschlussprüfungen wirtschaftlich durch und beachten Sie dabei alle gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.

Mit einem Arbeitspapieransatz werden beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU unterstützt. Sie werden durch den gesamten Prüfungsprozess navigiert. Die Pflicht zur gesonderten Identifizierung und Beurteilung von Risiken erfolgt in der integrierten Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Die weiteren Prüfungsschritte, z.B. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung erfolgen in DATEV Abschlussprüfung comfort. Der Datenaustausch zwischen DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und Abschlussprüfung comfort wird über eine Hybridschnittstelle sichergestellt.

Berichtsvorlagen nach IDW PS 450 n. F. unterstützen bei der passgenauen Berichtsschreibung und ein fragengesteuerter Assistent bei der Erteilung von Bestätigungsvermerken nach der IDW PS 400-er-Reihe.

Führen Sie die Dokumentation und die Berichtschreibung für Jahresabschlusserstellungen analog durch.

Die Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilungen nach IDW S7 unterstützen Sie bei Ihrer Dokumentation.

Berichtsvorlagen nach IDW S7 sorgen für eine passgenaue Berichtsschreibung.