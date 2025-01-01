DATEV Mandantendialog Jahresabschluss dient der sicheren und einfachen Kommunikation und dem Unterlagenaustausch mit Ihrer Mandantschaft rund um die Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung und damit zusammenhängenden Leistungen.

Einsatzvoraussetzung ist DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung und DATEV Dokumentenmanagement.

DATEV Mandantendialog Jahresabschluss ist als Online-Anwendung im MyDATEV-Portal integriert. Um Informationen und Dokumente bei Ihrer Mandantschaft anzufordern, starten Sie DATEV Mandantendialog Jahresabschluss direkt aus dem Bearbeitungsprozess, dem Arbeitspapierdokument, z. B. aus Dokumentation Abschlusserstellung oder DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell. Alles ist im Prozess integriert und vor allem sicher. Sie profitieren von einer automatischen Dokumentation im Arbeitspapier und zusätzlich von einer automatischen revisionssicheren Ablage, wenn Sie DATEV DMS einsetzen.

Ihre Mandantinnen und Mandanten können einfach auf Ihre Anfragen antworten. Neben den angeforderten Dokumenten wird der gesamte Chat-Verlauf zur Anfrage ins Arbeitspapier übernommen.

Zugriff auf Anfragen, deren Antworten sowie Unterlagen hat nur ein ausgewählter Personenkreis, den Sie für die Nutzung berechtigt haben. Die Authentifizierung der Personen wird mit DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard sichergestellt.