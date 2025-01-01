DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
- Transparente, schnelle Kommunikation sowie einfacher Informations- und Dokumentenaustausch zwischen Kanzlei und Mandantschaft im Bereich Prüfung und Jahresabschlusserstellung
- Vollständig integrierte Prozesse bei der Bearbeitung der Arbeitspapiere
- Sichere Datenübertragung über die DATEV-Cloud
- Jetzt kostenfrei für DATEV-Mitglieder (siehe Sonderbedingungen)*
Inhalte
Beschreibung
DATEV Mandantendialog Jahresabschluss dient der sicheren und einfachen Kommunikation und dem Unterlagenaustausch mit Ihrer Mandantschaft rund um die Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung und damit zusammenhängenden Leistungen.
Einsatzvoraussetzung ist DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung und DATEV Dokumentenmanagement.
DATEV Mandantendialog Jahresabschluss ist als Online-Anwendung im MyDATEV-Portal integriert. Um Informationen und Dokumente bei Ihrer Mandantschaft anzufordern, starten Sie DATEV Mandantendialog Jahresabschluss direkt aus dem Bearbeitungsprozess, dem Arbeitspapierdokument, z. B. aus Dokumentation Abschlusserstellung oder DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell. Alles ist im Prozess integriert und vor allem sicher. Sie profitieren von einer automatischen Dokumentation im Arbeitspapier und zusätzlich von einer automatischen revisionssicheren Ablage, wenn Sie DATEV DMS einsetzen.
Ihre Mandantinnen und Mandanten können einfach auf Ihre Anfragen antworten. Neben den angeforderten Dokumenten wird der gesamte Chat-Verlauf zur Anfrage ins Arbeitspapier übernommen.
Zugriff auf Anfragen, deren Antworten sowie Unterlagen hat nur ein ausgewählter Personenkreis, den Sie für die Nutzung berechtigt haben. Die Authentifizierung der Personen wird mit DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard sichergestellt.
Leistungen
-
Schneller und sicherer Nachrichten- und Dokumentenaustausch bei der digitalen Zusammenarbeit mit der Mandantschaft rund um den Jahresabschluss
-
Durchgängiger und gesicherter digitaler Prozess
-
Vorformulierte Online-Fragen in den Arbeitspapieren nach berufsrechtlichen Vorgaben, die inhaltlich geändert oder ergänzt werden können
-
Chat-Verlauf oder Kommunikation wird als Dokumentation ins Arbeitspapier übernommen
-
Hinzufügen von Beteiligten in die Kommunikation
-
Benachrichtigung per Mail
-
Suche und Export von Unterhaltungen
-
Einheitlicher Informationsstand bei allen Prozessbeteiligten
-
Schnittstelle zur Dokumentenablage, zu DATEV DMS classic oder DATEV DMS