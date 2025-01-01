Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung
- Checklisten für die Durchführung der internen Nachschau
- Bericht zur internen Nachschau
- Checklisten als Grundlage für die Vorbereitung auf die externe Qualitätskontrolle
Inhalte
Beschreibung
Die fachliche Aufgabe einer internen Qualitätssicherung ist es, qualitätssichernde Maßnahmen und Kontrollmechanismen in der WP-Praxis einzurichten und diese einzuhalten. Dazu zählen die Ausgestaltung, Einrichtung und Dokumentation eines Qualitätsmanagementsystems, die Durchführung einer Berichtskritik und einer internen Nachschau.
Das Zusatzmodul „Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung“ unterstützt Sie in diesem Zusammenhang, bei der Durchführung der internen Nachschau und bei der Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle.
Interne Nachschau wirtschaftlich und sicher durchführen
Skalierbare Checklisten unterstützen Sie in diesem Zusatzmodul bei der Nachschau der Praxisorganisation und der Auftragsabwicklung. Eine Berichtsvorlage sorgt für einen passgenauen Nachschaubericht. Die Verknüpfung von Checkliste und Bericht führt zu einem durchgängigen Prozess, und zwar von der Beurteilung und Dokumentation bis hin zur Berichtsschreibung. Durch die automatische Übernahme der Nachschauergebnisse in den Nachschaubericht wird der Aufwand minimiert und sichert einheitliche Aussagen.
Tipp: Vorbereitung auf die externe Qualitätskontrolle
Die im Zusatzmodul enthaltenen Checklisten zur allgemeinen Praxisorganisation, Auftragsabwicklung und zur jährlichen Bewertung des internen Qualitätssicherungssystems bieten eine gute Grundlage für die Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle.
Weitere Produkte für Ihre Qualitätssicherung finden Sie hier:
- **Berichtskritik – mit Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU - durchführen
**Das Arbeitspapier zur Durchführung der formellen und materiellen Berichtskritik ist im Auslieferungsumfang von DATEV Abschlussprüfung comfort enthalten. Mehr Informationen unter Art.-Nr. 40696
- **Qualitätssicherungshandbuch – Abgestimmt auf den DATEV-Prüfungsprozess
**Das kostenfreie „DATEV ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer“ bietet die ideale Grundlage für Ihr kanzleiinternes Qualitätssicherungshandbuch. Speziell für die Auftragsabwicklung nach ISA [DE] und IDW PS KMU finden sich in den Prozessbeschreibungen Verweise auf den möglichen Einsatz von DATEV Abschlussprüfung comfort und der Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Das QS-Handbuch enthält unter anderem die Anforderungen nach IDW QMS 1 und 2. Mehr Informationen unter Art.-Nr. 96324
Leistungen
Skalierbare Checklisten unterstützen bei:
- Umfassende Bewertung der Praxisorganisation und der Auftragsabwicklung
- Jährliche Bewertung des internen Qualitätssicherungssystems
Automatische Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Checklisten im Nachschaubericht
Checklisten zur allgemeinen Praxisorganisation, Auftragsabwicklung und zur jährlichen Bewertung des internen Qualitätssicherungssystems bieten eine gute Grundlage für die Vorbereitung auf die externe Qualitätskontrolle