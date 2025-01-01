Die fachliche Aufgabe einer internen Qualitätssicherung ist es, qualitätssichernde Maßnahmen und Kontrollmechanismen in der WP-Praxis einzurichten und diese einzuhalten. Dazu zählen die Ausgestaltung, Einrichtung und Dokumentation eines Qualitätsmanagementsystems, die Durchführung einer Berichtskritik und einer internen Nachschau.

Das Zusatzmodul „Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung“ unterstützt Sie in diesem Zusammenhang, bei der Durchführung der internen Nachschau und bei der Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle.

Interne Nachschau wirtschaftlich und sicher durchführen

Skalierbare Checklisten unterstützen Sie in diesem Zusatzmodul bei der Nachschau der Praxisorganisation und der Auftragsabwicklung. Eine Berichtsvorlage sorgt für einen passgenauen Nachschaubericht. Die Verknüpfung von Checkliste und Bericht führt zu einem durchgängigen Prozess, und zwar von der Beurteilung und Dokumentation bis hin zur Berichtsschreibung. Durch die automatische Übernahme der Nachschauergebnisse in den Nachschaubericht wird der Aufwand minimiert und sichert einheitliche Aussagen.

Tipp: Vorbereitung auf die externe Qualitätskontrolle

Die im Zusatzmodul enthaltenen Checklisten zur allgemeinen Praxisorganisation, Auftragsabwicklung und zur jährlichen Bewertung des internen Qualitätssicherungssystems bieten eine gute Grundlage für die Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle.

Weitere Produkte für Ihre Qualitätssicherung finden Sie hier: