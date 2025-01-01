DATEV ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer

Das ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer enthält Prozessbeschreibungen zur Auftragsabwicklung nach ISA [DE] und IDW PS KMU, die auf den Prüfungsprozess mit der DATEV-Lösung abgestimmt sind.

Das ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer ist ein Standard-Prozessmodell mit dem Ablauf einer typischen Abschlussprüfung mit DATEV Abschlussprüfung comfort sowie DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Egal, ob Sie nach ISA [DE] oder nach IDW PS KMU prüfen. Die Regelungen unterstützen einen runden Prüfungsprozess und sorgen für ein schlankes QS-Handbuch.

Integriert sind praxisbezogene Arbeitshilfen in Form von Mustern, z. B. zur Unabhängigkeit und zur Mitarbeiterbeurteilung.

Die Beschreibungen des Standard-Prozessmodells können an die Bedürfnisse der Kanzlei angepasst werden. Individuelle Arbeitshilfen können integriert werden. Dadurch entsteht ein elektronisches, kanzleiindividuelles Qualitätsmanagementsystem, das dem Prüfungsteam zentral zur Verfügung steht.

Die Nutzung setzt das kostenpflichtigen Programm DATEV ProCheck voraus, das im Mehrwert-Angebot enthalten ist.