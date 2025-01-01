DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation für Neuanwender - Einstieg in die Prüfungssoftware
- Einarbeitung in das Programm DATEV Abschlussprüfung comfort
- Übungen am PC
- Risikoorientierter Prüfungsansatz gem. ISA [DE]
Tauchen Sie ein in die Welt von Abschlussprüfung comfort und lernen Sie, wie Sie die Standardwerkzeuge zur Arbeitspapierbearbeitung souverän beherrschen. Im Seminar zeigen wir Ihnen, wie es rund läuft – effizient und komfortabel.
Anhand eines praxisorientierten Beispielfalls lernen Sie die DATEV-Arbeitspapiere sowie die Durchführung der Prüfungsdokumentation kennen.
„So viel Prüfung wie nötig, so schlank wie möglich!“ Unsere Software-Lösung unterstützt Sie dabei, den risikoorientierten Prüfungsansatz smart anzuwenden – und den Prüfungsumfang passgenau auf Komplexität, Größe und Anforderungen des Mandats zuzuschneiden. Für jedes Prüffeld erhalten Sie eine Auswahlhäufig verwendeter Prüfungshandlungen, die Sie gezielt unterstützen und Ihre Prüfung noch effizienter machen.
Bitte beachten Sie
Wenn Sie einzelne Themen dieses Seminars vertiefen möchten, nutzen Sie unser Angebot einer individuellen Beratung online!
Themen
Risikoorientierter Prüfungsansatz anhand einer Fallstudie
Fremddatenimport und Kontenzuordnung in Kanzlei-Rechnungswesen (alternativ in Abschlussprüfung comfort)
Anlage eines Prüfungsauftrags
Ermittlung der Wesentlichkeit
Neuanlage und Bearbeitung von Arbeitspapieren nach ISA [DE] bzw. IDW PS KMU
ISA-konforme Risikoinventarisierung
Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung unter Berücksichtigung der Reaktion auf dokumentierte Risiken (ISA 315)
Umbuchungen, Auswirkungen auf „verbrauchten Fehler“
Arbeiten mit Prüfungshilfen
Neuanlage Prüfungsbericht
Teilnehmerkreis
-
Anwenderinnen und Anwender des Programms DATEV Abschlussprüfung
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
