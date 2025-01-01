Tauchen Sie ein in die Welt von Abschlussprüfung comfort und lernen Sie, wie Sie die Standardwerkzeuge zur Arbeitspapierbearbeitung souverän beherrschen. Im Seminar zeigen wir Ihnen, wie es rund läuft – effizient und komfortabel.

Anhand eines praxisorientierten Beispielfalls lernen Sie die DATEV-Arbeitspapiere sowie die Durchführung der Prüfungsdokumentation kennen.

„So viel Prüfung wie nötig, so schlank wie möglich!“ Unsere Software-Lösung unterstützt Sie dabei, den risikoorientierten Prüfungsansatz smart anzuwenden – und den Prüfungsumfang passgenau auf Komplexität, Größe und Anforderungen des Mandats zuzuschneiden. Für jedes Prüffeld erhalten Sie eine Auswahlhäufig verwendeter Prüfungshandlungen, die Sie gezielt unterstützen und Ihre Prüfung noch effizienter machen.

Bitte beachten Sie

Wenn Sie einzelne Themen dieses Seminars vertiefen möchten, nutzen Sie unser Angebot einer individuellen Beratung online!