Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung

DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation für Neuanwender - Einstieg in die Prüfungssoftware

Tauchen Sie ein in die Welt von Abschlussprüfung comfort und lernen Sie, wie es rund läuft – effizient, komfortabel und ganz ohne Kopfzerbrechen.
  • Einarbeitung in DATEV Abschlussprüfung comfort
  • Übungen am PC
  • Risikoorientierter Prüfungsansatz gem. ISA [DE]
Einmalig
432,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Tauchen Sie ein in die Welt von Abschlussprüfung comfort und lernen Sie, wie Sie die Standardwerkzeuge zur Arbeitspapierbearbeitung souverän beherrschen. Im Seminar zeigen wir Ihnen, wie’s rund läuft – effizient, komfortabel und ganz ohne Kopfzerbrechen.

Anhand eines praxisorientierten Beispielfalls lernen Sie die DATEV-Arbeitspapiere sowie die Durchführung der Prüfungsdokumentation kennen.

„So viel Prüfung wie nötig, so schlank wie möglich!“ Unsere Software-Lösung unterstützt Sie dabei, den risikoorientierten Prüfungsansatz smart anzuwenden – und den Prüfungsumfang passgenau auf Komplexität, Größe und Anforderungen des Mandats zuzuschneiden. Für jedes Prüffeld erhalten Sie eine Auswahl häufig verwendeter Prüfungshandlungen, die Sie gezielt unterstützen und Ihre Prüfung noch effizienter machen.

Bitte beachten Sie

Wenn Sie einzelne Themen dieses Seminars vertiefen möchten, nutzen Sie unser Angebot einer individuellen Beratung online!

Themen

  • Risikoorientierter Prüfungsansatz anhand einer Fallstudie

  • Fremddatenimport und Kontenzuordnung in Kanzlei Rechnungswesen (alternativ in Abschlussprüfung comfort)

  • Anlage eines Prüfungsauftrags

  • Ermittlung der Wesentlichkeit

  • Neuanlage und Bearbeitung von Arbeitspapieren nach ISA [DE] bzw. IDW PS KMU

  • ISA-konforme Risikoinventarisierung

  • Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung unter Berücksichtigung der Reaktion auf dokumentierte Risiken (ISA 315)

  • Umbuchungen, Auswirkungen auf „verbrauchten Fehler“

  • Arbeiten mit Prüfungshilfen

  • Neuanlage Prüfungsbericht

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Abschlussprüfung comfort
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 28.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 18.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 19.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 29.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 30.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 21.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 22.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 18.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mi, 16.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 17.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 08.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 10.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 21.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 22.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Einmalig
