Die fortschreitende Komplexität und der zunehmende Formalismus im deutschen Steuerrecht führen dazu, dass es in der Beratungspraxis schnell zu einem Fehler in der Steuerberatung oder im Deklarationswesen kommen kann. Aber wann liegt ein Irrtum vor und ab wann liegt Vorsatz vor?

Die Steuerberatung ist nunmehr gefordert, ihre Mandatschaft und auch sich selbst zu schützen, indem steuerrechtlich relevante Sachverhalte aufgenommen und geprüft werden. Dabei geht es um die Implementierung und Pflege eines Systems, das die Einhaltung steuerrechtlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sicherstellt.

Der Vortrag erklärt, wie Sie ein wirksames TAX-CMS aufbauen und pflegen können. Dies wird anhand von Praxisfällen und -erfahrungen anhand von DATEV-Lösungen erläutert. Dabei liegt die Empfehlung darin, zeitnah und in kleinen Schritten zu beginnen.