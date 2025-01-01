Rechtliche Anforderung und praktische Umsetzung eines Tax Compliance-Management-Systems (Tax-CMS)
- Ziele und Zweck eines TAX-CMS
- Rechtliche Hintergründe und Vorteile
- Praktische Umsetzung mit DATEV-Lösungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die fortschreitende Komplexität und der zunehmende Formalismus im deutschen Steuerrecht führen dazu, dass es in der Beratungspraxis schnell zu einem Fehler in der Steuerberatung oder im Deklarationswesen kommen kann. Aber wann liegt ein Irrtum vor und ab wann liegt Vorsatz vor?
Die Steuerberatung ist nunmehr gefordert, ihre Mandatschaft und auch sich selbst zu schützen, indem steuerrechtlich relevante Sachverhalte aufgenommen und geprüft werden. Dabei geht es um die Implementierung und Pflege eines Systems, das die Einhaltung steuerrechtlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sicherstellt.
Der Vortrag erklärt, wie Sie ein wirksames TAX-CMS aufbauen und pflegen können. Dies wird anhand von Praxisfällen und -erfahrungen anhand von DATEV-Lösungen erläutert. Dabei liegt die Empfehlung darin, zeitnah und in kleinen Schritten zu beginnen.
Themen
Dokumentation von digitalen Geschäftsprozessen und Schnittstellen
Daten aus Faktura und aus ERP-Systemen
Daten aus Online-Marktplätzen
Daten aus Kassensystemen
Einhaltung der GoBD – die Verfahrensdokumentation
Dokumentation von grenzüberschreitenden Verbindungen
Praktische Umsetzung mit DATEV-Lösungen
DATEV ProCheck
Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Andreas Grüneberg
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Beratung und Prüfung mittelständischer Unternehmen, hauptsächlich in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, Umstrukturierungs- und Unternehmensnachfolgeberatung. Begleitung von mittelständischen Unternehmen in Digitalisierungsprojekten und der Optimierung von Prozessen sowie bei der Implementierung TAX-CMS gem. IDW EPS 980 n.F. unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Einhaltung der GoBD.
Christian Wenzl
M. A., Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Hinweis
Weiterbildungsbescheinigung
