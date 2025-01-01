Austausch über sichere Online-Plattform
DATEV SmartTransfer ist eine gemeinsame Online-Plattform für Unternehmen und ihre Geschäftspartner für den Austausch von Daten und Dokumenten. Verschiedene Formate wie PDF, TIFF oder auch die klassische Papierform werden kombiniert mit den Standards zum Datenaustausch wie CSV, XML, IDoc, EDIFACT, XRechnung und ZUGFeRD. Gleichzeitig erhält Ihre Mandantin oder Ihr Mandant alle eingehenden Dokumente in genau dem Format, das er wünscht oder für die Übergabe an nachgelagerte Systeme benötigt.
Weitergabe der Rechnungsdaten an die Buchführung
DATEV SmartTransfer dient als zentraler Postkorb für alle eingehenden und ausgehenden Geschäftsdokumente. Ihre Mandantin oder Ihr Mandant kann eingehende Belege direkt in der Online-Plattform prüfen und freigeben. Die Prüfungen werden mit Zeitstempel und Verantwortlichkeit dokumentiert und in einem Prüfprotokoll gespeichert. Belegbild und Belegsatz-Daten der Ausgangs- und der Eingangsbelege können inklusive Protokoll einfach an DATEV Unternehmen online weitergegeben werden, wo sie Ihnen in der Kanzlei sofort für die Buchführung bereitstehen.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Einfache digitale Zusammenarbeit
Durch die Weitergabe von Belegen, Belegsatz-Daten und Prüfprotokollen an DATEV Unternehmen online.
- Weniger Kosten
Durch bessere Prozesse und für alle Beteiligte.
- Mehr Transparenz
Durch aktuelle Informationen aus dem Rechnungsprüf- und Freigabeprozess
Vorteile für Ihre Mandanten
- Große Auswahl an Formaten
Sender und Empfänger können unterschiedliche Formate wählen. Jeder kann also mit dem Format arbeiten, das er für den bestehenden Prozess benötigt.
- Sichere Übermittlung
Die Online-Plattform übernimmt die sichere digitale Übermittlung der Transaktionen zwischen Sender und Empfänger.
- Verbindung zu staatlichen Plattformen
SmartTransfer ist an verschiedene staatliche Plattformen angebunden, u. a. in Deutschland (XRechnung), Italien und Ungarn.
- Unabhängig von anderen ERP-Lösungen im Unternehmen
Bereits vorhandene Warenwirtschaftssysteme und ERP-Lösungen im Unternehmen können angebunden werden, laufen aber ansonsten unabhängig.
Das sagen unsere Kunden
-
DATEV SmartTransfer ist eine zukunftsorientierte Online-Plattform, mit der wir unsere internen Prozesse im Haus optimiert haben. Durch unsere positive Erfahrung verfolgt unsere Kanzlei das Ziel, die digitale Zusammenarbeit unter anderem mit der Lösung DATEV SmartTransfer bei unseren Mandanten immer stärker auszubauen. Unser Ansprechpartner von DATEV SmartTransfer steht uns bei Fragen kompetent zur Seite.
Stefanie Shimizu
Steilen Brenner Mester Partnerschaft