DATEV SmartTransfer ist eine gemeinsame Online-Plattform für Unternehmen und ihre Geschäftspartner für den Austausch von Daten und Dokumenten. Verschiedene Formate wie PDF, TIFF oder auch die klassische Papierform werden kombiniert mit den Standards zum Datenaustausch wie CSV, XML, IDoc, EDIFACT, XRechnung und ZUGFeRD. Gleichzeitig erhält Ihre Mandantin oder Ihr Mandant alle eingehenden Dokumente in genau dem Format, das er wünscht oder für die Übergabe an nachgelagerte Systeme benötigt.