DATEV SmartTransfer ist ein Online-Portal für den sicheren Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Ihnen und Ihren Geschäftspartnern. Neben Rechnungen können auch Gutschriften, Mahnungen, Lieferscheine, Avisen u.v.m. übermittelt werden.

Bei DATEV SmartTransfer entscheidet der Empfänger, in welchem Format er das Dokument erhalten möchte: von ZUGFeRD, XRechnung bis zu EDIFACT, IDoc und anderen. Der Übertragungsweg ist ebenfalls wählbar: elektronisch per Datensatz, PEPPOL, E-Mail oder traditionell per Post.

Die Lösung lässt sich an alle gängigen ERP-Systeme oder rechnungserstellenden Programme anbinden. Und das ohne Änderung der IT-Infrastruktur und aufwändige Implementierung neuer Software. Der Rechnungsversand kann damit direkt aus Ihrem jeweiligen System angestoßen werden. Durch die Anbindung an DATEV Unternehmen online können Sie die Dokumente revisionssicher archivieren. Dort stehen sie Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.

DATEV SmartTransfer ist kein Rechnungsschreibungsprogramm wie es beispielsweise DATEV Auftragswesen next ist.

DATEV SmartTransfer-Nutzer sind Teil des internationalen TRAFFIQX-Netzwerks .

Das TRAFFIQX-Netzwerk ist an unterschiedliche staatliche Plattformen angeschlossen, z. B.

an die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE), an die wiederum Einrichtungen der Bundesverwaltung angeschlossen sind sowie Bundesministerien und Verfassungsorgane, die die Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55 erfüllen müssen,

an die verpflichtende zentrale Plattform für alle Ein- und Ausgangsrechnungen in Italien (SdI),

an die verpflichtende Plattform in Ungarn (NAV),

sowie an das europäische PEPPOL-Netzwerk zur Standardisierung öffentlicher Vergabeverfahren.

Mit DATEV SmartTransfer können Rechnungen zentral an diese Plattformen übermittelt werden.