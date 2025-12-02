In der Produktpräsentation online erhalten Sie einen ersten Überblick über die zwei DATEV-Lösungen zum Austausch elektronischer Rechnungen:

Die DATEV E-Rechnungsplattform (Standardlösung) und

DATEV SmartTransfer (Individuallösung für Großversender und -empfänger)

Außerdem geben wir einen kurzen Einblick in die E-Rechnungspflicht und gesetzliche Vorgaben.