DATEV SmartTransfer
- Gesetzliche Informationen zur E-Rechnungspflicht
- Überblick zur DATEV E-Rechnungsplattform (Standardlösung)
- Überblick zu DATEV SmartTransfer (Individuallösung für Großversender und -empfänger)
- Für Unternehmen, die monatlich mehr als 1.000 Geschäftsdokumente empfangen oder versenden (z. B. Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen)
Inhalte
Beschreibung
In der Produktpräsentation online erhalten Sie einen ersten Überblick über die zwei DATEV-Lösungen zum Austausch elektronischer Rechnungen:
-
Die DATEV E-Rechnungsplattform (Standardlösung) und
-
DATEV SmartTransfer (Individuallösung für Großversender und -empfänger)
Außerdem geben wir einen kurzen Einblick in die E-Rechnungspflicht und gesetzliche Vorgaben.
Themen
E-Rechnungspflicht
-
Begriff der E-Rechnung
-
Gesetzliche Regelungen ab 2025
DATEV E-Rechnungsplattform
-
Funktionen der DATEV E-Rechnungsplattform
-
Zielbild der DATEV E-Rechnungsplattform
-
Unterscheidung DATEV E-Rechnungspostfach und DATEV SmartTransfer
DATEV SmartTransfer
-
Funktionen von DATEV SmartTransfer
-
Eingangs- und Ausgangsprozess im Detail inkl. Übergabe an DATEV Unternehmen online
-
Anbindung an vor- und nachgelagerte Drittsysteme (insb. ERP-Systeme)
-
Live-Präsentation im Online-Portal DATEV SmartTransfer
Weiterführende Informationen
- Wichtige Links zu DATEV SmartTransfer und E-Rechnung
Details
Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1.000 Geschäftsdokumenten pro Monat und der Anforderung, Rechnungen in speziellen Datensatzformaten zu versenden (z. B. EDIFACT, IDoc).
Referenten
Alex Binder, DATEV eG
Jörg Lengenfelder, DATEV eG
Termine
