Unsere Cloud-Plattform MeinFiskal
Wir bieten Ihnen einfache Lösungen für die elektronische Kassenführung, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Die Plattform beinhaltet folgende Lösungen:
Meldung von Kassensystemen
Mit der Softwarelösung DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.
Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen
Mit DATEV Kassenarchiv online können Sie Ihre Daten mit höchster Sicherheit für 10 Jahre in der DATEV-Cloud speichern. Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen.
*Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Kassenbuch online ist DATEV Unternehmen online.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Effiziente Arbeitsabläufe
Durchgängige Digitalisierung schafft reibungslose Arbeitsabläufe von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung.
- Komfortable und digitale Datenweitergabe
Die Kassendaten werden direkt in die DATEV-Softwarelösung des Steuerberaters übertragen. Diese aktuelle Datenbasis schafft Transparenz bei einer bevorstehenden Außenprüfung.
Vorteile für Ihre Mandanten
- Tägliche und gesetzeskonforme Datenarchivierung
GoBD-konforme und tägliche Archivierung von Kassendaten sowie von Tagesendsummen und Einzelaufzeichnungen.
- Einfacher und schneller Datenzugriff
Über eine komfortable Exportfunktion sind die Daten jederzeit verfügbar – auch im Wunschformat der Finanzverwaltung.
- Optimierte Prozesse
Durchgängig digitale Prozesse von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung sorgen für effizientes Arbeiten.
- Zuverlässige und sichere Archivierung
Die Daten werden in der DATEV-Cloud mit höchster Sicherheit für 10 Jahre gespeichert. Basis ist das nach ISO 27001 zertifizierte DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg.
Wissen und Weiterbildung
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.
Fachliteratur
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis.