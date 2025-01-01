Alle baren Geschäftsvorgänge eines Unternehmens sollen grundsätzlich über die Kasse abgewickelt und täglich in einem Kassenbuch aufgezeichnet werden. Der Gesetzgeber verschärft in mehreren Schritten die Anforderungen an die Kassenführung. Machen Sie sich zu dem Thema fit. Beraten Sie Ihre Mandanten, um Hinzuschätzungen im Unternehmen zu vermeiden.

