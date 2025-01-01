Unsere Cloud-Plattform MeinFiskal

Wir bieten Ihnen einfache Lösungen für die elektronische Kassenführung, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Die Plattform beinhaltet folgende Lösungen:

Zwei Personen im Fahrradgeschäft beim Beratungsgespräch

Meldung von Kassensystemen

Mit der Softwarelösung DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.

Mehr Informationen zur DATEV Kassenmeldung
Zwei Personen im Fahrradgeschäft beim Beratungsgespräch

Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen

Mit DATEV Kassenarchiv online können Sie Ihre Daten mit höchster Sicherheit für 10 Jahre in der DATEV-Cloud speichern. Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen.

*Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Kassenbuch online ist DATEV Unternehmen online.

Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen

Vorteile für Ihre Kanzlei

  • Effiziente Arbeitsabläufe
    Durchgängige Digitalisierung schafft reibungslose Arbeitsabläufe von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung.
  • Komfortable und digitale Datenweitergabe
    Die Kassendaten werden direkt in die DATEV-Softwarelösung des Steuerberaters übertragen. Diese aktuelle Datenbasis schafft Transparenz bei einer bevorstehenden Außenprüfung.

Vorteile für Ihre Mandanten

  • Tägliche und gesetzeskonforme Datenarchivierung
    GoBD-konforme und tägliche Archivierung von Kassendaten sowie von Tagesendsummen und Einzelaufzeichnungen.
  • Einfacher und schneller Datenzugriff
    Über eine komfortable Exportfunktion sind die Daten jederzeit verfügbar – auch im Wunsch­format der Finanzverwaltung.
  • Optimierte Prozesse
    Durchgängig digitale Prozesse von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung sorgen für effizientes Arbeiten.
  • Zuverlässige und sichere Archivierung
    Die Daten werden in der DATEV-Cloud mit höchster Sicherheit für 10 Jahre gespeichert. Basis ist das nach ISO 27001 zertifizierte DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg.